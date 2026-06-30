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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تتجاوز 500 حصان .. مواصفات أودي Q7 الرياضية | صور

أودي Q7
أودي Q7
صبري طلبه

تعد أودي واحدة من أعرق شركات صناعة السيارات الألمانية، إذ تمتد مسيرتها لعقود طويلة مقدمة الكثير من الاصدارات منها عائلة Q الشهيرة.

وتواصل أودي تعزيز تواجدها عالميًا بعد تقديم Q7 التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، حيث تقدم عبر تصميم عصري وباقة كبيرة من التجهيزات.

أودي Q7

أبعاد أودي Q7

تعتمد أودي Q7 على أبعاد خارجية بقياسات تبلغ 5072 مم للطول الكلي، بينما يصل عرض السيارة إلى 1970 مم، مع ارتفاع يبلغ 1748 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 3005 مم. 

محرك أودي Q7

تزود السيارة بمحرك بنزين تيربو مكون من 8 أسطوانات بسعة 4.0 لتر، يستطيع إنتاج قوة تبلغ 507 أحصنة، بينما يصل عزم الدوران إلى 770 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يعمل مع نظام الدفع الكلي AWD .

أودي Q7

كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 8.4 كيلومتر لكل لتر، في حين تصل سعة خزان الوقود إلى 85 لترًا، ومن خلال القدرات الفنية تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.1 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومترًا في الساعة.

عناصر الحماية والأمان 

تضم السيارة أودي Q7 مجموعة واسعة من تجهيزات السلامة وأنظمة المساعدة، تبدأ بحساسات الركن الأمامية والخلفية، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة تمنح رؤية شاملة لمحيط السيارة، وتقنيات متابعة النقاط العمياء والمساعدة على البقاء داخل المسار.

أودي Q7

كما تعتمد على نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في قوى الجر، بالإضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني، وتتوافر أيضًا وسائد هوائية متعددة، ونظام تثبيت السرعة، 

تجهيزات أودي Q7

زودت Q7 الرياضية بمقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، بينما يحصل الراكب الأمامي على مقعد يدعم التعديل الكهربائي، كما تضم السيارة شاشة مخصصة لنظام المعلومات والترفيه تدعم الاتصال عبر البلوتوث، إلى جانب التوافق مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتشمل التجهيزات مكيف هواء أوتوماتيكي، ونظام القفل المركزي والمرايا الكهربائية، وإضاءة محيطة.

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