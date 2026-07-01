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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر بورشه تايكان E شيفت 2026 في السعودية

بورشه تايكان E شيفت موديل 2026
بورشه تايكان E شيفت موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه تايكان E شيفت موديل 2026، وتنتمي تايكان E شيفت لفئة السيارات الهاتشباك، وتجمع بين الأداء الفائق والتقنيات الذكية مع تجربة قيادة يدوية افتراضية تضيف متعة مفقودة في كثير من السيارات الكهربائية.

 بورشه تايكان E شيفت موديل 2026

كمان ان هذه الميزة تجعل السائق يشعر وكأنه يقود سيارة احتراق داخلي تقليدية، لكنها في الحقيقة كهربائية بالكامل، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تسلا موديل S بلايد .

مواصفات بورشه تايكان E شيفت موديل 2026

 بورشه تايكان E شيفت موديل 2026

زودت سيارة بورشه تايكان E شيفت 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، خطوط بورشه الكلاسيكية مع واجهة أمامية منخفضة، وبها مصابيح LED رباعية، وجسم رياضي انسيابي، وبها أربع شاشات رئيسية، وبها تحديثات برمجية قوية بخمس مرات عن السابق وسعة تخزين 512 جيجابايت، وبها نظام جديد يعتمد على أندرويد ويقدم أوامر صوتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح بتنفيذ أوامر معقدة دفعة واحدة، وبها مقاعد رياضية فاخرة، وخامات داخلية تجمع بين الجلد والألياف عالية الجودة، وبها لمسات تقنية منها، شاشة الراكب المستقلة.

محرك بورشه تايكان E شيفت موديل 2026

 بورشه تايكان E شيفت موديل 2026

تعتمد سيارة بورشه تايكان E شيفت 2026 علي بطارية سعة 97 كيلووات/ساعة، وبها قوة 939 حصان، وبها عزم دوران 1110 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 2.4 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 605 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد بورشه تايكان E شيفت موديل 2026

 بورشه تايكان E شيفت موديل 2026

تأتى سيارة بورشه تايكان E شيفت 2026 في سوق السيارات بطول 1388 مم، وعرض 1966 مم، وارتفاع 4962 مم .

سعر بورشه تايكان E شيفت موديل 2026

 بورشه تايكان E شيفت موديل 2026

تباع سيارة بورشه تايكان E شيفت 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 780 ألف ريال سعودي .

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