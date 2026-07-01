قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تحقق مع المتهمين بسرقة 350 ألف جنيه من شقة زوجة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد
يوليو 2026.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاشات تكافل وكرامة
الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية
توقيع 3 عقود لتقديم خدمات التخزين والتداول باقتصادية قناة السويس
مخزن سرى في صحراء السويس.. الداخلية تحبط محاولة ترويج 2 طن مخدرات
القبض على عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة
46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً
يورتشيتش: اختيارات حسام حسن لمنتخب مصر مميزة .. ومهند لاشين سيصنع الفارق
بعد ظهوره في كأس العالم 2026.. لماذا يلجأ بعض الرياضيين إلى شرب عصير المخلل؟
مصر والإمارات تبحثان توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع البترول لتعزيز الاكتشافات وخفض تكلفة الإنتاج
التليفزيون الرسمي يقطع البث عن لقاء لكبير المفاوضين الإيرانيي
شقيق الشهيد حمد عبد الجواد: علمت بخبر وفاته من زميله.. ونجله يواصل مسيرته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عودة من الموت.. فيات تعيد إحياء مولتيبلا بتصميم جديد

فيات مالتيبلينا
فيات مالتيبلينا
عزة عاطف

أطلقت شركة “فيات” الإيطالية باقة متكاملة من الطرازات الاختبارية والنسخ الخاصة المخصصة لمنظومة النقل ميكانيكيًا داخل المدن الكبرى (Micromobility) لعام 2026 الحالي. 

وشمل هذا الطرح اللوجستي الواسع الكشف عن طراز “مالتيبلينا” المستقبلي، إلى جانب ترقيات تصميمية حصرية لعائلة “توبولينو” الكهربائية الصغيرة، لتعزيز مبيعات الشركة في قطاع المركبات الكهربائية خفيفة الوزن الحاضن لصغار السن في صالات العرض الأوروبية.

"مالتيبلينا" طراز مستقبلي يربط بين السيارات الصغيرة والتقليدية

خطفت فيات الأنظار بإزاحة الستار عن طراز "مالتيبلينا" الاختباري، والذي وصفته الإدارة التنفيذية للشركة بأنه "الحلقة المفقودة ماديًا بين دراجات توبولينو الرباعية والسيارات الركابية التقليدية". 

ويمثل هذا التصميم الهندسي إعادة إحياء توثيقية عصرية لطراز "فيات 600 ماليبلا" الكلاسيكي الشهير لعام 1956. وتتميز المركبة بمقدمة ذات مظهر "مبتسم"، ومصابيح دائرية مادية، وزجاج أمامي مائل، مع مقصورة داخلية تتسع لـ 4 ركاب تعتمد برمجياً على بنية ذكية تتمحور حول تعظيم كفاءة استغلال المساحة المتاحة.

نسخة توبولينو "سبورت" بتعديلات كلاسيكية جذابة للشباب

شهدت التشكيلة الفورية لسيارة توبولينو الكهربائية انضمام نسخة "توبولينو سبورت" (Topolino Sport) المستوحاة ماديًا وهندسيًا من طراز "نووفا 500 سبورت" لعام 1958. 

وتركز هذه الحزمة الجافة على إتاحة خيارات تخصيص أوسع عبر 4 ألوان جديدة للهيكل و3 تركيبات من الخطوط الرياضية الملونة. وحصلت السيارة على لمسات جمالية سوداء شملت إطارات المصابيح، وأغطية المرايا الجانبية، والجنوط، مع كابينة مجهزة بمقاعد سوداء وسماعة بلوتوث لاسلكية قابلة للفصل ميكانيكيًا ومغناطيسيًا بالتعاون مع شركة (Monster) الشهيرة للصوتيات.

إصدار "فيلبريكان" المحدود بروح اليخوت البحرية الفاخرة

قدم الصانع الإيطالي إصدارًا فخمًا يحمل اسم "توبولينو فيلبريكان"  بإنتاج لوجستي محدود للغاية يقتصر على 200 نسخة فقط مخصصة لأسواق إيطاليا وفرنسا تزامناً مع مبيعات عام 2026 الحالي. 

ويتميز هذا الإصدار بطلاء خارجي ثنائي اللون مستوحى من عالم البحار، وسقف قماشي قابل للطي ماديًا، وحامل أمتعة خلفي من الكروم اللامع. 

وتتألق المقصورة الداخلية بمقاعد بيضاء مطبوع عليها شعار السلحفاة الزرقاء لعلامة "فيلبريكان"، بالتكامل مع دواسات أرضية خشبية جافة تذكر برحلات اليخوت الفاخرة في البحر الأبيض المتوسط.

طراز TRIS Dolcevita ذو العجلات الثلاث لقطاعات الترفيه

تضمن الحدث الاستثماري أيضًا الكشف عن طراز "تريس دولتشي فيتا" الاختباري، وهو نسخة ركاب معدلة من مركبة الشحن ذات العجلات الثلاث التابعة لفيات. 

وتم تفكيك مساحة البضائع الخلفية ماديًا واستبدالها بمقعد ركاب مريح محاط بسقف قماشي خفيف يحاكي طرازات "500 Jolly" الكلاسيكية. وتهدف فيات من خلال هذه المركبة إلى توفير حلول نقل لوجستية مبتكرة ومفتوحة ومخصصة للمنتجعات السياحية، وبيئات الضيافة والترفيه الفاخرة في المدن الشاطئية الأوروبية.

فيات توبولينو فيات مالتيبلينا سيارات Fiat عيوب السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

إلى أين يتجه المعدن الأصفر؟.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

النائبة العراقية هند العباسي

كنز من الذهب وملايين الدولارات.. مُداهمة منزل نائبة عراقية يكشف «مغارة علي بابا»

فرج عامر

مهاجم فلسطيني هداف .. فرج عامر يفجّر مفاجأة لجمهور الأهلي

عداد

عداد الكهرباء هيتشال .. احذر التلاعب بتلك الإجراءات

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2026 في بنك مصر والبنك الأهلي

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 1 يوليو 2026

العميد محمد عصام

وفاة رئيس مباحث مديرية أمن دمياط إثر أزمة قلبية مُفاجئة أثناء أداء عمله

هيثم حسن

خشية المخاطرة بـ محمد صلاح .. حسام حسن يدرس الدفع بـ «هيثم حسن»

ترشيحاتنا

أرشيفية

عبدالناصر زيدان يطالب محافظ الجيزة بالتدخل العاجل لإنهاء أزمة القمامة في ساقية مكي

أرشيفية

لماذا تراهن الدولة على تصدير العقار لزيادة موارد النقد الأجنبي؟

أرشيفية

خبير: الساحل الشمالي يجذب السائح الخليجي.. إشغالات الفنادق تقفز إلى 50%

بالصور

تحت شعار تبرعك حياة.. صحة الشرقية تعلن تجميع 1163 كيس دم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتطوير خدمات الشهر العقاري

مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
مدبولي يشهد تسليم 50 مركزا تكنولوجيا متنقلا لوزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وزير الري يتابع خطة إنشاء منظومة “صاولات” لحجز ورد النيل والمخلفات العائمة

اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري
اجتماع وزير الري

مضيق هرمز.. صراع السياسة والاقتصاد بين الولايات المتحدة وإيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

هبة مجدي

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ هبة مجدي.. ومحمد محسن يُوجّه رسالة للجمهور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد