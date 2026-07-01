عودة من الموت.. فيات تعيد إحياء مولتيبلا بتصميم جديد

أطلقت شركة “فيات” الإيطالية باقة متكاملة من الطرازات الاختبارية والنسخ الخاصة المخصصة لمنظومة النقل ميكانيكيًا داخل المدن الكبرى (Micromobility) لعام 2026 الحالي.

وشمل هذا الطرح اللوجستي الواسع الكشف عن طراز “مالتيبلينا” المستقبلي، إلى جانب ترقيات تصميمية حصرية لعائلة “توبولينو” الكهربائية الصغيرة، لتعزيز مبيعات الشركة في قطاع المركبات الكهربائية خفيفة الوزن الحاضن لصغار السن في صالات العرض الأوروبية.

"مالتيبلينا" طراز مستقبلي يربط بين السيارات الصغيرة والتقليدية

خطفت فيات الأنظار بإزاحة الستار عن طراز "مالتيبلينا" الاختباري، والذي وصفته الإدارة التنفيذية للشركة بأنه "الحلقة المفقودة ماديًا بين دراجات توبولينو الرباعية والسيارات الركابية التقليدية".

ويمثل هذا التصميم الهندسي إعادة إحياء توثيقية عصرية لطراز "فيات 600 ماليبلا" الكلاسيكي الشهير لعام 1956. وتتميز المركبة بمقدمة ذات مظهر "مبتسم"، ومصابيح دائرية مادية، وزجاج أمامي مائل، مع مقصورة داخلية تتسع لـ 4 ركاب تعتمد برمجياً على بنية ذكية تتمحور حول تعظيم كفاءة استغلال المساحة المتاحة.

نسخة توبولينو "سبورت" بتعديلات كلاسيكية جذابة للشباب

شهدت التشكيلة الفورية لسيارة توبولينو الكهربائية انضمام نسخة "توبولينو سبورت" (Topolino Sport) المستوحاة ماديًا وهندسيًا من طراز "نووفا 500 سبورت" لعام 1958.

وتركز هذه الحزمة الجافة على إتاحة خيارات تخصيص أوسع عبر 4 ألوان جديدة للهيكل و3 تركيبات من الخطوط الرياضية الملونة. وحصلت السيارة على لمسات جمالية سوداء شملت إطارات المصابيح، وأغطية المرايا الجانبية، والجنوط، مع كابينة مجهزة بمقاعد سوداء وسماعة بلوتوث لاسلكية قابلة للفصل ميكانيكيًا ومغناطيسيًا بالتعاون مع شركة (Monster) الشهيرة للصوتيات.

إصدار "فيلبريكان" المحدود بروح اليخوت البحرية الفاخرة

قدم الصانع الإيطالي إصدارًا فخمًا يحمل اسم "توبولينو فيلبريكان" بإنتاج لوجستي محدود للغاية يقتصر على 200 نسخة فقط مخصصة لأسواق إيطاليا وفرنسا تزامناً مع مبيعات عام 2026 الحالي.

ويتميز هذا الإصدار بطلاء خارجي ثنائي اللون مستوحى من عالم البحار، وسقف قماشي قابل للطي ماديًا، وحامل أمتعة خلفي من الكروم اللامع.

وتتألق المقصورة الداخلية بمقاعد بيضاء مطبوع عليها شعار السلحفاة الزرقاء لعلامة "فيلبريكان"، بالتكامل مع دواسات أرضية خشبية جافة تذكر برحلات اليخوت الفاخرة في البحر الأبيض المتوسط.

طراز TRIS Dolcevita ذو العجلات الثلاث لقطاعات الترفيه

تضمن الحدث الاستثماري أيضًا الكشف عن طراز "تريس دولتشي فيتا" الاختباري، وهو نسخة ركاب معدلة من مركبة الشحن ذات العجلات الثلاث التابعة لفيات.

وتم تفكيك مساحة البضائع الخلفية ماديًا واستبدالها بمقعد ركاب مريح محاط بسقف قماشي خفيف يحاكي طرازات "500 Jolly" الكلاسيكية. وتهدف فيات من خلال هذه المركبة إلى توفير حلول نقل لوجستية مبتكرة ومفتوحة ومخصصة للمنتجعات السياحية، وبيئات الضيافة والترفيه الفاخرة في المدن الشاطئية الأوروبية.