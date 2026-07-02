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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات "زيرو" أقل من مليون جنيه.. اعرف الأسعار

سيارات موديل 2026
سيارات موديل 2026
صبري طلبه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب العلامات وبلد المنشأ والتجميع، إلى جانب اختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري، بأسعار أقل من مليون جنيه.

شيري اريزو 5

شيري اريزو 5

تعتمد شيري اريزو 5 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، وبسعر يبدأ من 730,000 إلى 815,000 جنيه.

بايك بو 5 بلس

بايك بو 5 بلس

دعمت بايك يو 5 بلس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبسعر يبدأ من 769,900 وصولًا إلى 974,900 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

زودت نيسان صني بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وتأتي نيسان صني بخيارات تتعلق بناقل الحركة والتجهيزات، منها مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وتتراوح أسعار السيارة بين 645,000 و 810,000 جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

تستمد رينو كارديان قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 875,900 جنيه و 990,900 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تأتي السيارة هيونداي أكسنت RB بناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتبدأ أسعار السيارة من 729,900 إلى 895,000 جنيه.

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