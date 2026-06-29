5 سيارات SUV في السوق المصري .. تبدأ من 960 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري للسيارات على الكثير من الإصدارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنيات المستخدمة، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار والتصميمات، منها الفئة الرياضية سواء كانت الكروس أوفر أو الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السيارة 5 سيارات رياضية في السوق المصري مع عرض أبرز المواصفات والأسعار.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

زودت السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي أو تيربو، قادر على انتاج قوة 111 أو145حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع علبة تروس أوتوماتيكية لجميع الفئات، ويتراوح السعر بين 960,000 و 1,065,000 جنيه.

إم جي وان

إم جي وان

دعمت السيارة إم جي وان بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصانا و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 8.8 ثانية، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,400,000 جنيه.

جيتور داشينج

جيتور داشينج

حصلت السيارة جيتور داشينج على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، يستطيع إنتاج قوة قدرها 156 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك طراز DSG، تتراوح أسعار السيارة بين 1,155,000 و 1,480,000 جنيه.

جيلي سيتى راى

جيلي سيتى راى

تقدم جيلي سيتى راى بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يضخ قوة قدرها 172 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 1,299,000 وصولًا إلى 1,469,000 جنيه.

هيونداي توسان

هيونداي توسان

تأتي السيارة هيونداي توسان بمحرك 1600 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 180 حصانا، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,700,000 و 2,300,000 جنيه.