قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصرف مفاجئ من الكوريين تجاه المدرب بعد توديع كأس العالم.. ماذا فعلوا؟
ضبط مصنع يستخدم بودرة التلك في إنتاج حلوى الأطفال بالغربية .. صور
حلمي النمنم: الرئيس السيسي خاطر بحياته لإنقاذ الوطن .. ونجاح 30 يونيو غيّر مصير مصر
تصريح حاسم من ترامب : لا سلاح نووي لإيران مهما أسفرت محادثات الدوحة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن اصطياد تمساح نيلي بمصرف الحصافة بالقليوبية
ألميرون وإنسيسو يقودان تشكيل باراجواي أمام ألمانيا في دور الـ32 بكأس العالم
أحمد حلمي وأنغام وياسمين عبد العزيز يدعمون هبة مجدي في أزمتها الصحية
رطوبة وحرارة .. تحذير من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة
هل تشهد موازنة العام الجديد رفع شرائح الكهرباء للمنازل؟ رد حاسم للوزارة
بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا
السودان يمدد فتح معبر أدري مع تشاد ثلاثة أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات SUV في السوق المصري .. تبدأ من 960 ألف جنيه

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات على الكثير من الإصدارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنيات المستخدمة، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار والتصميمات، منها الفئة الرياضية سواء كانت الكروس أوفر أو الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السيارة 5 سيارات رياضية في السوق المصري مع عرض أبرز المواصفات والأسعار.

شيري تيجو 4 برو

شيري تيجو 4 برو

زودت السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي أو تيربو، قادر على انتاج قوة 111 أو145حصانا، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع علبة تروس أوتوماتيكية لجميع الفئات، ويتراوح السعر بين 960,000 و 1,065,000 جنيه.

إم جي وان

إم جي وان

دعمت السيارة إم جي وان بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصانا و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 8.8 ثانية، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,400,000 جنيه.

جيتور داشينج

جيتور داشينج

حصلت السيارة جيتور داشينج على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، يستطيع إنتاج قوة قدرها 156 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك طراز DSG، تتراوح أسعار السيارة بين 1,155,000 و 1,480,000 جنيه.

جيلي سيتى راى

جيلي سيتى راى

تقدم جيلي سيتى راى بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يضخ قوة قدرها 172 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 1,299,000 وصولًا إلى 1,469,000 جنيه.

هيونداي توسان

هيونداي توسان

تأتي السيارة هيونداي توسان بمحرك 1600 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 180 حصانا، و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 1,700,000 و 2,300,000 جنيه.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات في السوق المصري أحدث أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

المنشور

يتاجر في المخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة لاعب المصارعة المحبوس

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

المتهمة

معندهاش قلب.. القبض على سيدة تعدت على طفلها بالضرب ونشرت الفيديو على الانترنت

ترشيحاتنا

سارة بركة

سارة بركة: حلقت شعري زيرو من أجل أول تحدٍ فني

يوسف الحسيني

يوسف الحسيني : جيل شبان السبعينيات بهدل البلد.. تنظير دون إنتاج باستثناءات ضئيلة

فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشي : الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها الدولية.. و30 يونيو نقطة تحول فارقة

بالصور

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي

بعد ظهور هبة مجدي الجديد.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات تؤذي مريض السرطان فوق حالته

بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض

فيديو

أغنية نص ملعب قلبي لحكيم

بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد