أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر.. ماذا تقدم بنتلي فلاينج سبير 2027؟

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مواصفات نيسان باترول 2026 وسعرها في السعودية

تواصل نيسان تقديم باترول 2026 باعتبارها واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق السعودية، حيث تنتمي السيارة إلى عائلة الـ SUV، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

تبدأ من 750 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات كهربائية موديل 2026 في مصر

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة متنوعة من الكهربائية، والتي تختلف من وفقًا للتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ، بالإضافة إلى تنوع عناصر التصميم والأسعار أيضًا.

مواصفات BYD أتو 3 موديل 2026 الكهربائية.. وهذا سعرها

تواصل شركة BYD توسيع حضورها في السوق السعودية؛ من خلال تقديم أتو 3 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع منظومة دفع كهربائية بالكامل.

بقوة 771 حصانًا.. ماذا تقدم بنتلي فلاينج سبير 2027؟

تواصل بنتلي تعزيز حضورها في فئة السيارات الفاخرة عالية الأداء من خلال فلاينج سبير 2027، الذي يُعد أحد أبرز إصدارات العلامة البريطانية ضمن فئة السيدان الفارهة.

بمدى 1300 كم.. الكشف عن جيتور Zongheng الهجينة الجديدة

كشفت جيتور الصينية عن طراز جديد من فئة البيك أب يحمل اسم Jetour Zongheng F700 PHEV، والذي ينتمي إلى السيارات الهجينة القابلة للشحن والموجهة للطرق الوعرة.