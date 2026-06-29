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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 771 حصانًا.. ماذا تقدم بنتلي فلاينج سبير 2027؟

بنتلي فلاينج سبير 2027
بنتلي فلاينج سبير 2027
صبري طلبه

تواصل بنتلي تعزيز حضورها في فئة السيارات الفاخرة عالية الأداء من خلال فلاينج سبير 2027، الذي يُعد أحد أبرز إصدارات العلامة البريطانية ضمن فئة السيدان الفارهة. 

وتأتي نسخة Speed لتقدم مستوى أعلى من القوة والتسارع، مع الاعتماد على منظومة هجينة تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي، ما يمنح السيارة طابعًا رياضيًا واضحًا إلى جانب الفخامة المعروفة في هذه الفئة.

منظومة حركة هجينة بقوة إجمالية تصل إلى 771 حصانًا

تعتمد بنتلي فلاينج سبير 2027 على محرك بنزين توين تيربو من نوع V8 بسعة 4.0 لتر، مدعوم بمحرك كهربائي إضافي ضمن منظومة هجينة متكاملة. 

بنتلي فلاينج سبير 2027

ويولد المحرك البنزين قوة تبلغ 591 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر، بينما يضيف المحرك الكهربائي قوة قدرها 188 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر. 

وتصل القوة الإجمالية للنظام إلى 771 حصانًا، مع عزم دوران كلي يبلغ 1000 نيوتن متر، بينما تستند السيارة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من نوع DCT مكون من 8 سرعات.

تعمل بنتلي فلاينج سبير 2027 بنظام دفع كلي للعجلات AWD، وتستطيع فلاينج سبير 2027 الوصول من حالة الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.5 ثانية فقط، بينما تبلغ سرعتها القصوى 308 كيلومتر في الساعة.

بنتلي فلاينج سبير 2027

بطارية بنتلي فلاينج سبير 2027 ونظام الطاقة 

تأتي السيارة بنتلي فلاينج سبير 2027 مزودة ببطارية بسعة 25.9 كيلوواط ساعة، إلى جانب خزان وقود بسعة 80 لترًا، ما يمنحها قدرة تشغيل مرنة تجمع بين القيادة الكهربائية في المسافات القصيرة والاستفادة من محرك البنزين في الرحلات الطويلة. 

بنتلي فلاينج سبير 2027

أبعاد بنتلي فلاينج سبير 2027 

تتمتع بنتلي فلاينج سبير 2027 بتصميم كبير حيث يبلغ طولها 5316 ملم، وعرضها 1987 ملم، وارتفاعها 1474 ملم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3194 ملم، كما تبلغ مساحة صندوق الأمتعة 346 لترًا، مع تجهيزات إضاءة تعتمد بالكامل على تقنية LED في المصابيح الأمامية والخلفية والإضاءة النهارية، بجنوط رياضية كبيرة قياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

بنتلي فلاينج سبير فلاينج سبير 2027 بنتلي فلاينج سبير 2027 مواصفات بنتلي فلاينج سبير 2027

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