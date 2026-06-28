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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات أوتوماتيك يابانية وصينية «اعرف الأسعار».. شيفروليه كورفيت ZR1X تواصل التحدي وهذا سعرها

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

لتحدي السباقات .. بورشه تستعد لإطلاق نسختها 911 GT4 اعرف السعر | صور
تواصل بورشه توسيع حضورها في عالم السيارات الرياضية المخصصة للحلبات، حيث تستعد للكشف عن النسخة الجديدة 911 GT4، التي تأتي ضمن سلسلة الطرازات عالية الأداء التي طورتها العلامة الألمانية لعالم السرعة والسباقات.

مازيراتي إم سي بورا الخارقة تنطلق بقوة 630 حصانًا
تنتمي مازيراتي ام سي بورا إلى فئة السيارات الخارقة، وهي واحدة من الطرازات التي طورتها العلامة الإيطالية لتقديم مستويات مرتفعة من الأداء مع تصميم يجمع بين الانسيابية والطابع الرياضي. 

شاهد.. السيارة ‏مازدا مياتا 2026 بتحديثات جديدة
كشفت مازدا عن النسخة المحدثة من سيارتها الرياضية الشهيرة MX-5 مياتا 2026، والتي حصلت على مجموعة من التحسينات الميكانيكية والتقنية، مع الحفاظ على فلسفة السيارة القائمة على خفة الوزن ومتعة القيادة، رغم التعديلات التي فرضتها قوانين الضوضاء الجديدة في اليابان.

ياباني وصيني .. 5 سيارات سيدان أوتوماتيك الأخيرة أرخصها سعرًا
يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات التي تحمل العلامة اليابانية والصينية، حيث تتنوع بحسب الأسعار والتجهيزات، سواء الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع التصميم الخارجي ومنها فئة السيدان.

المواصفات الكاملة لـ مرسيدس GLE كوبيه .. صور
تعد مرسيدس GLE واحدة من أبرز الطرازات التي تقدمها العلامة الألمانية في فئة الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات، وهي فئة تجمع بين التصميم الانسيابي والطابع العملي.

أسعار كاديلاك CT5 موديل 2026 في السعودية
تواصل كاديلاك تعزيز مكانتها في عالم السيارات الفاخرة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الطرازات التي تجمع بين التصميم العصري والتجهيزات الحديثة، وتعد كاديلاك CT5 موديل 2026 واحدة من أبرز سيارات السيدان التي تقدمها العلامة الأمريكية في السوق السعودي. 

تتفوق على بوجاتي.. شيفروليه كورفيت ZR1X تواصل التحدي وهذا سعرها
تواصل شيفروليه التحدي عبر ساحة السيارات الخارقة، من خلال كورفيت ZR1X الهجينة، التي تمثل أحدث تطور في عائلة كورفيت عالية الأداء. 

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