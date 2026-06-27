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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شاهد.. السيارة ‏مازدا مياتا 2026 بتحديثات جديدة

مازدا مياتا 2026
مازدا مياتا 2026
كريم عاطف

كشفت مازدا عن النسخة المحدثة من سيارتها الرياضية الشهيرة MX-5 مياتا 2026، والتي حصلت على مجموعة من التحسينات الميكانيكية والتقنية، مع الحفاظ على فلسفة السيارة القائمة على خفة الوزن ومتعة القيادة، رغم التعديلات التي فرضتها قوانين الضوضاء الجديدة في اليابان.

وأجرت الشركة تعديلات على نظام العادم للسيارة مازدا لخفض مستوى الضجيج الخارجي امتثال للوائح البيئية، حيث زودت السيارة بكاتم صوت أكبر وإطارات منخفضة الضوضاء، إلى جانب تحسينات في نظامي السحب والعادم، وفي المقابل عززت مازدا تجربة القيادة داخل المقصورة عبر نظام Induction Sound Enhancer الذي ينقل صوت المحرك الطبيعي إلى الداخل ليمنح السائق إحساس رياضي أكثر واقعية.

وشملت التحديثات تحسينات على نسخ ناقل الحركة اليدوي، أبرزها إضافة نظام Heel-and-Toe Assist الذي يسهل تبديل السرعات أثناء القيادة الرياضية، إلى جانب إعادة برمجة ناقل الحركة لتحسين استجابة المحرك، فضلا عن تطوير نظام التعليق ليتوافق مع الإطارات الجديدة ويوفر ثبات وتحكم أفضل في المنعطفات.

كما كشفت مازدا عن إصدار خاص يحمل اسم Pure Sport (PS)، يستهدف عشاق القيادة على الحلبات، ويتميز بعجلات رياضية خفيفة من شركة Rays، وسقف قماشي رمادي، ولمسات داخلية باللونين الأسود والفضي تمنحه طابع أكثر رياضية.

وفي المقصورة، حصلت السيارة على شاشة لمس قياس 8.8 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، مع تحسينات في تصميم المقاعد ومساند الرأس لرفع مستويات الراحة والأمان.

وتعتمد مياتا على محرك بنزين سعة 1.5 لتر بتنفس طبيعي، يحقق كفاءة عالية في استهلاك الوقود تصل إلى نحو 17.2 كيلومتر لكل لتر، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات الرياضية الاقتصادية في فئتها.

وأكدت مازدا أن الجيل الجديد كليا من مياتا لن يصل قبل عام 2029، وهو ما يمنح طراز 2026 أهمية خاصة باعتباره آخر نسخة مطورة من الجيل الحالي، الذي تجاوز إنتاجه العالمي 1.26 مليون سيارة منذ إطلاقه عام 1989، ليحافظ على لقب أكثر سيارة رودستر ثنائية المقاعد مبيعا في العالم.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار مياتا 2026 عالميا بما يعادل نحو 69 ألف ريال سعودي للفئة ذات السقف القماشي، بينما تصل إلى نحو 109 آلاف ريال لفئة RF ذات السقف الصلب القابل للطي، قبل احتساب الرسوم والضرائب المحلية.

مازدا MX 5 مياتا 2026 مياتا 2026 سيارات مازدا ناقل الحركة اليدوي

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