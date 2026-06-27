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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إعداد Wi-Fi الخفي يستنزف بطارية موبايلك.. أوقفه الآن

إعداد Wi-Fi الخفي يستنزف بطارية موبايلك
إعداد Wi-Fi الخفي يستنزف بطارية موبايلك
شيماء عبد المنعم

يعد اتصال Wi-Fi من الميزات الأساسية في الهواتف الذكية، لكنه قد يستهلك جزءا من طاقة البطارية دون أن يلاحظه المستخدم، خصوصا مع وجود بعض الإعدادات التي تعمل في الخلفية بشكل دائم.

ووفقا للتقارير التقنية، يعاني بعض مستخدمي هواتف أندرويد، بما في ذلك أجهزة سامسونج Galaxy، من استنزاف ملحوظ في البطارية حتى عند عدم استخدام الشاشة، وهو ما قد يكون مرتبطا بإعداد يعرف باسم “مسح شبكات الواي فاي” Wi-Fi Scanning.

وتعمل هذه الميزة على البحث المستمر عن شبكات Wi-Fi القريبة في الخلفية، حتى في حال إيقاف تشغيل Wi-Fi من الإعدادات الرئيسية. 

وتهدف هذه الوظيفة إلى تحسين دقة تحديد الموقع الجغرافي داخل المباني ودعم تطبيقات مثل الخرائط والطقس وخدمات الطوارئ.

لكن هذا التشغيل المستمر يعني أن الهاتف يواصل تنشيط بعض المكونات الداخلية مثل وحدة المعالجة والاتصال اللاسلكي بشكل متكرر، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، إلى جانب اعتبارات تتعلق بجمع بيانات الموقع.

كيفية إيقاف ميزة مسح شبكات الواي فاي؟

ويمكن للمستخدمين تعطيل هذه الميزة عبر الدخول إلى إعدادات الهاتف> ثم قسم “الموقع” Location> ومنه إلى “خدمات الموقع” Location services> حيث يمكن إيقاف خيار “Wi-Fi scanning”، كما تتوفر إعدادات مشابهة لمسح أجهزة البلوتوث الذي يعمل بالطريقة نفسها لتحسين تحديد الموقع.

مسح شبكات الواي فاي

ورغم أن تعطيل هذه الخيارات قد يقلل من دقة بعض خدمات الموقع، إلا أنه يساهم في تحسين عمر البطارية بشكل ملحوظ، خاصة للمستخدمين الذين لا يعتمدون على التتبع الدقيق بشكل دائم.

وبحسب توصيات تقنية، فإن إيقاف ميزة مسح Wi-Fi يمكن أن يكون حلا سريعا لمشكلة استنزاف البطارية، دون التأثير الكبير على الاستخدام اليومي للشبكة، حيث يظل الاتصال بشبكات Wi-Fi متاحا بشكل طبيعي عند تشغيله يدويا.

مشكلة استنزاف البطارية مسح شبكات الواي فاي هواتف أندرويد Wi Fi Scanning

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