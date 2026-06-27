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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ياباني وصيني .. 5 سيارات سيدان أوتوماتيك الأخيرة أرخصها سعرًا

سيارات سيدان أوتوماتيك
سيارات سيدان أوتوماتيك
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات التي تحمل العلامة اليابانية والصينية، حيث تتنوع بحسب الأسعار والتجهيزات، سواء الفنية أو التقنية، إلى جانب تنوع التصميم الخارجي ومنها فئة السيدان.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات سيدان أوتوماتيك في مصر تحمل العلامة الصينية واليابانية.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تستمد السيارة تويوتا كورولا قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 120 حصانًا، و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,280,000 و 1,630,000 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

دعمت شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، وتبدأ أسعار السيارة للفئة الأوتوماتيكية من 775,000 إلى 815,000 جنيه.

بايك U5 بلس

بايك U5 بلس

تقدم السيارة بايك U5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ قوة قدرها 111 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 142 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 769,900 و 974,900 جنيه.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

تأتي السيارة نيسان سنترا بمحرك 118 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى نظام الدفع الأمامي بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طرازCVT، وتقدم بسعر 1,020,000 جنيه.

جي اي سي إمباو 

جي اي سي إمباو 

حصلت السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 170 حصانا، و270 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات طرازDCT مزدوج القابض، ويتراوح السعر بين 1,075,000 وصولًا إلى 1,295,000 جنيه.

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