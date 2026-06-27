تتفوق على بوجاتي.. شيفروليه كورفيت ZR1X تواصل التحدي وهذا سعرها

تواصل شيفروليه التحدي عبر ساحة السيارات الخارقة، من خلال كورفيت ZR1X الهجينة، التي تمثل أحدث تطور في عائلة كورفيت عالية الأداء.

ويعتمد هذا الطراز على منظومة دفع متقدمة تجمع بين القوة التقليدية لمحركات الاحتراق الداخلي والدعم الكهربائي، مع نظام دفع كلي للعجلات يرفع من قدرة السيارة، مما يجعلها تتحدى أسطورة السرعة الفرنسية بوجاتي.

شيفروليه كورفيت ZR1X بقوة هجينة تتجاوز 1200 حصان

تستند كورفيت ZR1X إلى محرك V8 مزدوج التوربو بسعة 5.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة تصل إلى 1064 حصانًا، وهو رقم يضعه ضمن أقوى المحركات في فئته.

شيفروليه كورفيت ZR1X

ويعمل إلى هذا المحرك محرك كهربائي مثبت على المحور الأمامي، ما يرفع إجمالي القوة الناتجة عن المنظومة إلى 1250 حصانًا، هذا الدمج بين المحركين يمنح السيارة توزيعًا أفضل للقوة عبر العجلات الأربع، مع تعزيز القدرة على التسارع والانطلاق من الثبات.

أرقام تسارع شيفروليه كورفيت ZR1X وتحدي بوجاتي

أظهرت اختبارات الأداء العالمية أن كورفيت ZR1X تقدم مستويات تسارع استثنائية، حيث تنطلق من السكون إلى سرعة 97 كيلومترًا في الساعة خلال 1.8 ثانية فقط.

شيفروليه كورفيت ZR1X

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 362 كيلومترًا في الساعة، ما يضعها ضمن فئة السيارات الخارقة ذات الأداء الأعلى عالميًا، كما تمكنت من تسجيل تسارعًا من 0 إلى 161 كيلومترًا في الساعة خلال 3.7 ثانية فقط، وقطع مسافة ربع الميل في 8.9 ثانية بسرعة وصلت إلى 249 كيلومترًا في الساعة.

شيفروليه كورفيت ZR1X

وتشير بيانات الأداء إلى أن كورفيت ZR1X تمكنت من تجاوز عدد من أبرز السيارات الكهربائية والهجينة في فئة الأداء العالي، حيث تفوقت على بوجاتي تشيرون سوبر سبورت بفارق 0.4 ثانية في اختبار التسارع إلى 97 كيلومترًا في الساعة.

شيفروليه كورفيت ZR1X

سعر كورفيت ZR1X عالميًا

تطرح شيفروليه كورفيت ZR1X بسعر يقترب من 250 ألف دولار، لتدخل ضمن فئة السيارات الخارقة عالية الأداء التي تجمع بين تقنيات الهجين الحديثة وقوة محركات الاحتراق الداخلي.