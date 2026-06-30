أخبار السيارات| منزل متنقل للبيع بسعر خيالي.. 5 سيارات SUV زيرو الأولى بأقل سعر.. جي إم سي تكشف الستار عن سييرا 1500

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



أيستالاند تقدم GT7 الكهربائية بهذا السعر.. صور

كشفت أيستالاند عن سيارتها الكهربائية الجديدة GT7 في السوق الصينية، لتواصل توسيع مجموعة طرازاتها العاملة بالطاقة الكهربائية بالكامل.

تتجاوز 500 حصان .. مواصفات أودي Q7 الرياضية | صور

تعد أودي واحدة من أعرق شركات صناعة السيارات الألمانية، إذ تمتد مسيرتها لعقود طويلة مقدمة الكثير من الاصدارات منها عائلة Q الشهيرة.

جي إم سي تكشف الستار عن سييرا 1500 2027 الجديدة

كشفت جي إم سي عن الجيل الجديد من شاحنة سييرا 1500 موديل 2027، ضمن فئة شاحنات البيك أب كاملة الحجم، ويعد هذا الموديل من أبرز السيارات التي تقدمها العلامة الأمريكية في الأسواق العالمية.

5 سيارات SUV في السوق المصري .. تبدأ من 960 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري للسيارات على الكثير من الإصدارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنيات المستخدمة، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار والتصميمات، منها الفئة الرياضية سواء كانت الكروس أوفر أو الـ SUV.

منزل متنقل كامل التجهيزات للبيع .. بسعر يتخطى مليون دولار | صور

كشفت إيرث رومر الأمريكية، المتخصصة في تطوير المنازل المتنقلة المجهزة للرحلات والتخييم، عن بيع إحدى مركباتها الفاخرة، وهي النسخة EarthRoamer XV-SX-009 موديل 2023.

رنج روفر HSE سبورت 2026 تنطلق بقوة 460 حصانًا.. صور

تمتعت رنج روفر بتاريخ طويل في إنتاج السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، حيث استطاعت على مدار عقود في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز العلامات المتخصصة في هذه الفئة.

أسعار فولكس فاجن طوارق 2026 في السوق السعودي

تقدم العلامة الألمانية فولكس فاجن الكثير من الاصدارات المتنوعة في السوق السعودي، منها طوارق موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، والتي تأتي عبر مجموعة متطورة من الأنظمة التقنية وتجهيزات السلامة.