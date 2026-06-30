قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية
كأس العالم 2026.. منتخب مصر يواصل استعداداته بقوة لمواجهة أستراليا
سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان
كارثة السرعة الزائدة.. إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص ولودر بالغربية
واثق الخطى.. منتخب مصر يدعم زيزو برسالة قبل مواجهة أستراليا
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.. آخر تحديث
دعاء بعد صلاة الفجر.. أفضل الأدعية المستحبة لبدء اليوم بالبركة والرزق
المفاجأة قد تتحقق.. التعادل 1-1 يحسم الوقت الأصلي بين باراجواي وألمانيا
تفوق على أساطير.. مانويل نوير يدخل تاريخ كأس العالم أمام باراجواي
الرئيس الإيراني: سنفي بتعهداتنا إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق
زيادة الإحساس بالحرارة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة خلال يوليو وأغسطس
تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيستالاند تقدم GT7 الكهربائية بهذا السعر.. صور

أيستالاند GT7
أيستالاند GT7
صبري طلبه

كشفت أيستالاند عن سيارتها الكهربائية الجديدة GT7 في السوق الصينية، لتواصل توسيع مجموعة طرازاتها العاملة بالطاقة الكهربائية بالكامل.

وتأتي السيارة GT7 ضمن فئة السيدان، مع الاعتماد على تصميم حديث ومنظومات دفع متنوعة، إلى جانب مجموعة واسعة من التقنيات الداخلية وأنظمة الرفاهية والحماية.

أبعاد وتصميم أيستالاند GT7

تعتمد أيستالاند GT7 على قاعدة عجلات يبلغ طولها 3 أمتار، ويبلغ طول السيارة 5.05 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.98 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.47 متر.

أيستالاند GT7

وحصلت السيارة على مصابيح أمامية حادة الشكل تعمل بتقنية LED، بينما تتوفر السيارة بعجلات رياضية يصل قياسها إلى 21 بوصة، مع إطارات من فئة بيريللي بي زيرو.

محرك أيستالاند GT7 مدى يصل إلى 900 كيلومتر

تطرح أيستالاند GT7 بفئة تعتمد على محرك كهربائي واحد يولد قوة تبلغ 340 حصانًا، وتستطيع هذه النسخة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة تتراوح بين 5.8 و5.9 ثانية، بحسب الفئة، وتوفر السيارة مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 770 كيلومترًا أو 900 كيلومتر وفق معيار CLTC، وذلك باختلاف سعة البطارية والإصدار.

أيستالاند GT7

الفئة الأعلى بثلاثة محركات كهربائية

تقدم أيستالاند GT7 أيضًا نسخة رياضية تعتمد على ثلاثة محركات كهربائية، بقوة إجمالية تصل إلى 768 حصانًا، وتسطيع هذه الفئة التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.98 ثانية فقط، ويختلف مدى القيادة في هذه النسخة وفقًا للفئة وسعة البطارية، إذ يتراوح بين 675 و900 كيلومتر.

مقصورة أيستالاند GT7

حرصت أيستالاند على تزويد GT7 بمجموعة من التجهيزات الحديثة داخل المقصورة، حيث تضم نظام Huawei Sound الصوتي المكون من 21 سماعة، كما تأتي السيارة مزودة بتقنية العرض على الزجاج الأمامي Huawei X HUD  بقياس 88 بوصة، وتضم المقصورة مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر باللون الأحمر، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أيستالاند GT7

سعر أيستالاند GT7 في السوق الصينية 

تقدم أيستالاند GT7 في السوق الصينية بسعر يبدأ من 209,900 يوان صيني، وهو ما يعادل نحو 30,900 دولار أمريكي، بينما تصل أسعار الفئات الأعلى تجهيزًا إلى نحو 329,900 يوان صيني، أي ما يقارب 48,500 دولار أمريكي.

أيستالاند GT7 أيستالاند GT7 سيارة أيستالاند GT7 السيارات الكهربائية سيارة أيستالاند GT7 الكهربائية سعر سيارة أيستالاند GT7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

مجلس النواب

النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

جنازة الطالب

مشهد مهيب.. تشييع جثمان ضحية غرق حمام سباحة نادي بنى عبيد بالدقهلية|صور

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تبحث التعاون لتطوير الرسالة الإعلامية بالإذاعة المحلية

جثه صورة أرشيفية

حادثان منفصلان.. مصرع شابين صدمهما تروسيكل وقطار الصعيد فى المنيا

بالصور

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي

فيديو

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

أغنية نص ملعب قلبي لحكيم

بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد