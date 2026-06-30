أيستالاند تقدم GT7 الكهربائية بهذا السعر.. صور

كشفت أيستالاند عن سيارتها الكهربائية الجديدة GT7 في السوق الصينية، لتواصل توسيع مجموعة طرازاتها العاملة بالطاقة الكهربائية بالكامل.

وتأتي السيارة GT7 ضمن فئة السيدان، مع الاعتماد على تصميم حديث ومنظومات دفع متنوعة، إلى جانب مجموعة واسعة من التقنيات الداخلية وأنظمة الرفاهية والحماية.

أبعاد وتصميم أيستالاند GT7

تعتمد أيستالاند GT7 على قاعدة عجلات يبلغ طولها 3 أمتار، ويبلغ طول السيارة 5.05 متر، فيما يصل عرضها إلى 1.98 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.47 متر.

أيستالاند GT7

وحصلت السيارة على مصابيح أمامية حادة الشكل تعمل بتقنية LED، بينما تتوفر السيارة بعجلات رياضية يصل قياسها إلى 21 بوصة، مع إطارات من فئة بيريللي بي زيرو.

محرك أيستالاند GT7 مدى يصل إلى 900 كيلومتر

تطرح أيستالاند GT7 بفئة تعتمد على محرك كهربائي واحد يولد قوة تبلغ 340 حصانًا، وتستطيع هذه النسخة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة تتراوح بين 5.8 و5.9 ثانية، بحسب الفئة، وتوفر السيارة مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 770 كيلومترًا أو 900 كيلومتر وفق معيار CLTC، وذلك باختلاف سعة البطارية والإصدار.

أيستالاند GT7

الفئة الأعلى بثلاثة محركات كهربائية

تقدم أيستالاند GT7 أيضًا نسخة رياضية تعتمد على ثلاثة محركات كهربائية، بقوة إجمالية تصل إلى 768 حصانًا، وتسطيع هذه الفئة التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.98 ثانية فقط، ويختلف مدى القيادة في هذه النسخة وفقًا للفئة وسعة البطارية، إذ يتراوح بين 675 و900 كيلومتر.

مقصورة أيستالاند GT7

حرصت أيستالاند على تزويد GT7 بمجموعة من التجهيزات الحديثة داخل المقصورة، حيث تضم نظام Huawei Sound الصوتي المكون من 21 سماعة، كما تأتي السيارة مزودة بتقنية العرض على الزجاج الأمامي Huawei X HUD بقياس 88 بوصة، وتضم المقصورة مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر باللون الأحمر، إلى جانب مكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أيستالاند GT7

سعر أيستالاند GT7 في السوق الصينية

تقدم أيستالاند GT7 في السوق الصينية بسعر يبدأ من 209,900 يوان صيني، وهو ما يعادل نحو 30,900 دولار أمريكي، بينما تصل أسعار الفئات الأعلى تجهيزًا إلى نحو 329,900 يوان صيني، أي ما يقارب 48,500 دولار أمريكي.