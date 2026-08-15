تفاصيل اصابة 13 شخصا في حادثي تصادم بمطروح

شهدت محافظة مطروح حادثي تصادم وهو ما اسفر عن اصابة 13 شخصا ..

إصابة 9 أشخاص

شهد طريق الضبعة حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص، مما أسفر عنه إصابة 9 أشخاص .

تفاصيل الواقعة

وتلقت نجدة مطروح وغرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة.

كما تم رفع آثار الحادث، من الطريق لتيسير الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت الجهات المختصة أعمالها لكشف أسباب وقوع الحادث وملابساته.

إصابة 4 أشخاص

كما شهد كورنيش منطقة العوام بمدينة مرسى مطروح حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل مما أسفر عنه إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بالحادث

كانت نجدة مطروح قد تلقت بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، ونقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتقييم حالتهم الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

واستقبلت مستشفى مطروح العام فتحي محمد بدر، 15 عامًا، وزياد كريم عبد الموالي، 18 عامًا، ومحمد عبد السلام علي، 16 عامًا، وأحمد جمال فتحي، 16 عامًا، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية داخل مستشفى مطروح العام.