مستوحاة من اليخوت.. رولزرويس فانتوم تنطلق باصدار Regatta الفاخر| صور

أزاحت رولزرويس الستار عن إصدار جديد من فانتوم يحمل اسم Regatta، وهو أحد الإصدارات الخاصة التي طورتها الشركة البريطانية ضمن سلسلة السيارات الحصرية محدودة الإنتاج.

وتسجل السيارة أول ظهور رسمي أمام الجمهور خلال فعاليات مهرجان جودوود للسرعة في المملكة المتحدة، حيث تأتي هذه النسخة بتصميم يستلهم تفاصيله من عالم اليخوت الفاخرة.

تصميم رولزرويس فانتوم Regatta

استندت رولزرويس في تطوير فانتوم Regatta إلى العناصر البصرية المرتبطة باليخوت الرياضية المنتشرة على الساحل الجنوبي لإنجلترا، وهو ما يظهر بوضوح في تفاصيل الهيكل الخارجي.

رولزرويس فانتوم Regatta

ويبلغ طول السيارة نحو 5.98 متر، لتواصل فانتوم حضورها كواحدة من أكبر السيارات الفاخرة في فئتها، كما ترتكز على جنوط قياس 22 بوصة، بينما حصلت على طلاء ثنائي اللون يجمع بين الأزرق والأبيض، مع إضافة لمسات كرومية لامعة.

رولزرويس فانتوم Regatta

مقصورة رولزرويس فانتوم Regatta

حصلت المقصورة الداخلية على مجموعة من اللمسات الخاصة التي تعكس فكرة الإصدار، حيث تضم سقفًا مزودًا بـ 1,307 نقاط ضوئية من الألياف، تعبيرًا عن حركة التيارات البحرية المحيطة بجزيرة وايت البريطانية، كما استخدمت رولزرويس 16 قطعة من خشب الجوز الملكي داخل المقصورة.

رولزرويس فانتوم Regatta

وتكتمل المقصورة بمقاعد مكسوة بالجلد الأبيض الفاخر، مع نظام تكييف هواء محاط بلمسات خشبية بالجزء الخلفي، وإضاءة محيطية قابلة للتخصيص، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي متطور.

رولزرويس فانتوم Regatta

محرك رولزرويس فانتوم Regatta

تشير التوقعات أن فانتوم Regatta سوف تعتمد على محرك مكون من 12 أسطوانة V بسعة 6.75 لتر، مزود بشاحني تيربو، وتبلغ القوة المتوقعة للمحرك نحو 571 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 900 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

رولزرويس فانتوم Regatta

رولزرويس فانتوم Regatta وأرقام الأداء

تبلغ السرعة القصوى للسيارة رولزرويس فانتوم Regatta نحو 250 كيلومترًا في الساعة، وهي محددة إلكترونيًا، بينما تستطيع السيارة الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 5.2 ثانية.