بي إم دبليو تقدم X5 الجديدة كليا 2027.. وهذا سعرها عالميا

كشفت بي إم دبليو عن الجيل الخامس الجديد كليًا من X5، حيث تواصل من خلالها تطوير واحدة من أبرز سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات المقدمة عالميًا.

ويحمل الطراز الجديد مجموعة من التحديثات التي طالت التصميم الخارجي وخيارات منظومات الحركة، إلى جانب توسيع قائمة الفئات لتشمل نسخًا تعمل بالبنزين وأخرى هجينة قابلة للشحن، بالإضافة إلى إصدار كهربائي بالكامل.

بي إم دبليو X5

تصميم بي إم دبليو X5 موديل 2027

حصلت بي إم دبليو X5 موديل 2027 على ملامح خارجية جديدة تعكس لغة التصميم الأحدث لدى BMW، حيث تأتي السيارة بشكل أكثر انسيابية مع واجهة أمامية تتضمن شبكة رئيسية باللون الأسود تتكامل مع تصميم المقدمة، إلى جانب فتحة سفلية تمنح السيارة طابعًا رياضيًا.

بي إم دبليو X5

وتعتمد السيارة بشكل قياسي على عجلات قياس 21 بوصة، مع إمكانية اختيار عجلات أكبر تصل إلى 23 بوصة بحسب الفئة أو التجهيزات الإضافية، كما زودت بمصابيح أمامية تعمل بتقنية LED مع تصميم داخلي يحمل شكل حرف X، وسقفًا بانوراميًا، بالإضافة إلى مرايات كهربائية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة.

بي إم دبليو X5

محرك بي إم دبليو X5 2027

تقدم بي إم دبليو X5 الجديدة بمحرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.0 لتر مع شاحن تيربو، مدعوم بنظام هجين خفيف يعمل بجهد 48 فولتk وتبلغ قوة هذه المنظومة 400 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى 580 نيوتن متر، وتتمكن هذه الفئة من الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.1 ثانية.

بي إم دبليو X5 ونسخة هجينة قابلة للشحن

تشمل التشكيلة أيضًا فئة X5 50e الهجينة القابلة للشحن، والتي تعتمد على المحرك نفسه سعة 3.0 لتر مع إضافة محرك كهربائي تبلغ قدرته 197 حصانًا، وتنتج المنظومة مجتمعة قوة تصل إلى 490 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 700 نيوتن متر.

بي إم دبليو X5

سيارة iX5 الكهربائية

كشفت الشركة أيضًا عن النسخة الكهربائية بالكامل التي تحمل اسم iX5، وتعتمد السيارة على محركين كهربائيين يولدان معًا قوة إجمالية تبلغ 578 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 804 نيوتن متر، وهو ما ينعكس على أداء قوي، حيث تحتاج السيارة إلى 4.4 ثانية فقط للتسارع من السكون حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

بي إم دبليو X5

أسعار بي إم دبليو X5 موديل 2027

تبدأ أسعار بي إم دبليو X5 موديل 2027 في الأسواق العالمية من 71,250 دولارًا، بينما يبدأ سعر نسخة xDrive من 73,550 دولارًا، أما فئة X5 50e الهجينة القابلة للشحن فتطرح بسعر يبدأ من 78,950 دولارًا، في حين تقدم أسعار النسخة الكهربائية iX5 بداية من 81,250 دولارًا.