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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بي أم دبليو ‎تكشف عن iX3‎‏ الجديدة كليا كأول طرازات ‏Neue Klasse‏ في مصر

السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎
كريم عاطف

طرح الوكيل الرسمي لعلامة BMW في مصر، السيارة الكهربائية الجديدة كليا BMW iX3، لتصبح أول طراز من عائلة Neue Klasse يصل إلى السوق المصرية، والتي تعد بداية الجيل الجديد من سيارات الشركة الألمانية الكهربائية، بعد أكثر من 50 عامًا على ظهور اسم Neue Klasse لأول مرة.

وتعتمد السيارة ‏BMW iX3‎ على فلسفة تصميم وتقنيات جديدة تمثل مستقبل سيارات BMW، وجاءت إلى السوق المصرية بعد تتويجها بجائزتي سيارة العام العالمية 2026 وأفضل سيارة كهربائية في العالم 2026، لتؤكد مكانتها بين أبرز الطرازات الكهربائية الحديثة.

وتتوفر السيارة بفئة BMW iX3 50 xDrive المزودة بمحركين كهربائيين ونظام الدفع الرباعي xDrive، بقوة إجمالية تبلغ 469 حصان وعزم دوران 645 نيوتن متر، وتعتمد على بطارية سعتها 113.4 كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 805 كيلومترات بالشحنة الواحدة.

كما تدعم السيارة الشحن السريع بقدرة تصل إلى 400 كيلوواط، ما يسمح بإضافة نحو 372 كيلومتر من المدى خلال 10 دقائق فقط، أو شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 21 دقيقة عند استخدام محطة شحن مناسبة.

وتعتمد BMW iX3 على بنية إلكترونية جديدة تضم أربعة حواسيب عالية الأداء، إلى جانب نظام Heart of Joy الذي يدير أنظمة القيادة والتوجيه والمكابح واستعادة الطاقة، بهدف تحسين الأداء وتقديم تجربة قيادة أكثر دقة وسلاسة.

وتحمل السيارة لغة تصميم جديدة، مع شبك أمامي مضيء BMW Iconic Glow، ومصابيح LED ذكية، ومقابض أبواب مدمجة مضاءة، بينما تضيف باقة M Sport لمسات رياضية تشمل عجلات قياس 20 بوصة وعناصر خارجية بتصميم أكثر هجومية.

وفي المقصورة، تقدم السيارة أحدث تقنيات BMW، أبرزها نظام Panoramic iDrive الذي يضم شاشة بانورامية تمتد أسفل الزجاج الأمامي، إلى جانب شاشة مركزية كبيرة، وشاشة عرض أمامية ثلاثية الأبعاد، ونظام التشغيل الجديد BMW Operating System X.

كما زودت السيارة بمكيف هواء ثلاثي المناطق، وشاحن لاسلكي للهواتف، ومنافذ USB-C، ونظام صوتي Harman Kardon مكون من 13 سماعة، إضافة إلى مساحة تخزين خلفية تصل إلى 1750 لتر بعد طي المقاعد.

وعلى مستوى السلامة، تضم BMW iX3 مجموعة واسعة من أنظمة مساعدة السائق، تشمل الحفاظ على المسار، ومراقبة النقاط العمياء، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ومثبت السرعة التكيفي، ومساعد الركن مع كاميرات رؤية محيطية بزاوية 360 درجة.

وقال محمد قنديل الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال أوتو للسيارت، إن إطلاق BMW iX3 يمثل بداية مرحلة جديدة لعلامة BMW في مصر، مؤكدا أن السيارة تجمع بين أحدث تقنيات الشركة الألمانية وتجربة القيادة الكهربائية المتطورة، فيما جاء اختيار البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة ليعكس رؤية مستقبلية تتماشى مع هوية الطراز الجديد.

وتطرح السيارة BMW iX3 الجديدة كليا في السوق المصرية بفئة واحدة بسعر رسمي يبلغ 4 ملايين و900 ألف جنيه.

BMW BMW iX3 Neue Klasse السيارة BMW iX3 سيارات BMW BMW iX3 50 xDrive

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بي أم دبليو ‎تكشف عن iX3‎‏ الجديدة كليا كأول طرازات ‏Neue Klasse‏ في مصر

السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎
السيارة ‏BMW iX3‎

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