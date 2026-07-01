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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من 7 يوليو.. أوروبا تلزم السيارات الجديدة بـ 7 تجهيزات أمان ذكية للحد من الحوادث

أوروبا تلزم السيارات بتجهيزات أمان
أوروبا تلزم السيارات بتجهيزات أمان
كريم عاطف

تبدأ دول الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 7 يوليو، تطبيق مجموعة جديدة من متطلبات السلامة الإلزامية على جميع السيارات الجديدة، في خطوة تستهدف تعزيز مستويات الأمان والحد من الحوادث المرورية من خلال الاعتماد على أحدث تقنيات مساعدة السائق.

ومن أبرز التجهيزات التي ستصبح إلزامية، نظام مراقبة انتباه السائق باستخدام كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، تثبت داخل المقصورة غالبا بالقرب من المرآة الداخلية لمتابعة حركة العينين واتجاه النظر ورصد علامات الإرهاق أو تشتت الانتباه أثناء القيادة.

وعند اكتشاف مؤشرات تدل على فقدان التركيز أو النعاس، يصدر النظام تحذيرات صوتية ومرئية بشكل فوري لحث السائق على استعادة انتباهه أو التوقف للراحة، بما يساهم في تقليل مخاطر الحوادث الناتجة عن الإرهاق.

كما تشمل المتطلبات الجديدة تعميم نظام الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والذي يتدخل تلقائيا لتقليل سرعة السيارة أو إيقافها إذا رصد خطر الاصطدام بمركبة أخرى أو أحد المشاة أو العوائق الموجودة أمام السيارة، في حال عدم استجابة السائق في الوقت المناسب.

وتتضمن اللائحة الأوروبية أيضا إلزام السيارات الجديدة بعدد من أنظمة دعم السائق، من بينها نظام التحذير من مغادرة الحارة المرورية مع المساعدة في إعادة السيارة إلى مسارها، إضافة إلى أنظمة متطورة لمراقبة السرعة والتعرف على إشارات المرور، بما يعزز مستويات السلامة أثناء القيادة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض معدلات الحوادث والوفيات على الطرق، خاصة تلك المرتبطة بتشتت الانتباه أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أو الإرهاق، وهي من أبرز أسباب الحوادث في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وفي المقابل، يتوقع خبراء أن تؤدي هذه التجهيزات الإضافية إلى زيادة تكلفة إنتاج السيارات الجديدة، بما قد يرفع أسعارها للمستهلكين بنحو 400 إلى 800 يورو، وهو ما دفع بعض الجهات الأوروبية إلى دراسة منح استثناءات أو تخفيف بعض المتطلبات بالنسبة للسيارات الصغيرة المخصصة للاستخدام داخل المدن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي الرامية إلى رفع معايير السلامة في المركبات الجديدة، مع التوسع في استخدام التقنيات الذكية التي تساعد على حماية السائق والركاب ومستخدمي الطريق، تمهيدا للوصول إلى معدلات أقل من الحوادث خلال السنوات المقبلة.

الاتحاد الأوروبي السيارات الجديدة مستويات الأمان تقنيات مساعدة السائق مراقبة انتباه السائق الأشعة تحت الحمراء تحذيرات صوتية

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