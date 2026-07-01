أسعار فيات تيبو المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏ ‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال ‏‏شراء ‏‏‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏‏‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة فيات تيبو موديل 2022.

تعتمد السيارة فيات تيبو موديل 2022، على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر (1600 سي سي)، ينتج قوة حصانية تصل إلى 110 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 152 نيوتن/متر، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي اعتيادي مكون من 6 سرعات، ويوجه القوة بالكامل إلى العجلات الأمامية.

تستطيع السيارة فيات تيبو موديل 2022، التسارع من وضع الثبات 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 11.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 192 كم/ساعة، وتتميز باستهلاك اقتصادي للوقود، حيث تستهلك في المتوسط 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعة، وتأتي مع خزان وقود بسعة 45 لتراً.

تأتي نسخة السيدان بطول إجمالي يبلغ 4.53 متر، وعرض 1.79 متر، وارتفاع 1.49 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.63 متر تضمن مساحة جلوس مريحة، وترتفع السيارة عن الأرض بمسافة 15 سم، كما توفر شنطة خلفية ضخمة بسعة تخزين تبلغ 520 لتراً، وتزن السيارة وهي فارغة حوالي 1280 كجم.

سعر السيارة فيات تيبو موديل 2022‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، يأتي بمتوسط 750 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏‏‏‏يختلف ‏بعض الشيء حسب الحالة الفنية للسيارة.‏