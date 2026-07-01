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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو IX3 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات

بي ام دبليو IX3 موديل 2027 الجديدة
بي ام دبليو IX3 موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 كهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو IX3 موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو IX3 موديل 2027، وتنتمي IX3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد بي ام دبليو IX3 موديل 2027

بي ام دبليو IX3 موديل 2027

تأتى سيارة بي ام دبليو IX3 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4782 مم، وعرض 1895 مم، وارتفاع 1635 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2897 مم .

محرك بي ام دبليو IX3 موديل 2027

بي ام دبليو IX3 موديل 2027

تستمد سيارة بي ام دبليو IX3 موديل 2027 قوتها من بطارية سعة 113.4 كيلووات/ساعة، وبها قوة 469 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وبها عزم دوران 645 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 805 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو IX3 موديل 2027

بي ام دبليو IX3 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو IX3 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات بي ام دبليو IX3 موديل 2027

تحتوي سيارة بي ام دبليو IX3 موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

بي ام دبليو IX3 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة بي ام دبليو IX3 موديل 2027 بها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix .

سعر بي ام دبليو IX3 موديل 2027

بي ام دبليو IX3 موديل 2027

تباع سيارة بي ام دبليو IX3 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 4 مليون و 900 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري السيارات الجديدة موديل 2027 بي ام دبليو iX3 موديل 2027 أبعاد بي ام دبليو IX3 محرك بي ام دبليو IX3 موديل 2027 وسائل الأمان بـ بي ام دبليو IX3 مواصفات بي ام دبليو iX3 IX3 موديل 2027 طرازات السيارات الجديدة موديل 2027

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