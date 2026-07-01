قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكونغو تتفوق على منتخب إنجلترا بهدف في الشوط الأول بالمونديال
حقيقة احتجاز جثمان بمستشفيات جامعة قناة السويس.. بيان رسمي يحسم الجدل
إحالة طبيبة أسنان شبرا الخيمة و6 آخرين للجنايات في واقعة مشاجرة الوحدة الصحية
أقل سعر لبيع اليورو في مصر اليوم
القبض على المتهم بإدارة 72 موقع إلكتروني يبث أفلام ومسلسلات مسروقة
حبس سائق رئيس مدينة طابا 4 أيام.. والتحقيقات تواصل كشف ملابسات الحادث
أستاذ علوم سياسية: غموض اتفاق واشنطن وطهران يُفجر الخلافات.. ومخاوف من فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز
الكهرباء تبدأ تقنين أوضاع أكثر من مليون عداد كودي .. وخطة لتحويلها إلى عدادات قانونية
احتجاجات واسعة في جنوب أفريقيا ضد الهجرة غير الشرعية.. واستنفار للشرطة
26 مدرسة في 14 محافظة| خريطة أماكن مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية
بعد انتهاء المهلة.. حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي في القانون
بعد حديث رئيس الحكومة.. محلية النواب تكشف ملامح تعديلات التصالح في مخالفات البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرات غير مسبوقة وتكلفة أقل.. أنثروبيك تطلق Claude Sonnet 5

Claude
Claude
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق نموذجها الجديد Claude Sonnet 5، وهو إصدار مطور من فئة النماذج متوسطة الحجم يتمتع بقدرات أكبر على العمل بشكل مستقل Agentic، في خطوة تعكس احتدام المنافسة مع OpenAI وجوجل في سباق تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن Claude Sonnet 5 أصبح قادرا على التخطيط وتنفيذ المهام المعقدة بشكل ذاتي، واستخدام أدوات مثل المتصفح والطرفية، وإنجاز أعمال كانت تتطلب حتى وقت قريب نماذج أكبر وأكثر تكلفة.

منافسة مباشرة مع GPT-5.6 وGemini 3.5

ويأتي إطلاق النموذج الجديد بعد أيام من كشف OpenAI عن GPT-5.6 Sol، الذي يركز أيضا على تنفيذ المهام طويلة الأمد عبر وكلاء فرعيين، فيما كانت جوجل قد أطلقت سابقا Gemini 3.5 Flash بقدرات مشابهة تتيح التخطيط وبناء المشاريع مع الحد الأدنى من التدخل البشري.

وترى أنثروبيك أن القدرات الوكيلة Agentic AI، أصبحت معيارا أساسيا في سوق نماذج الذكاء الاصطناعي، وأن المنافسة باتت تتركز على تقديم هذه الإمكانات بأقل تكلفة وأعلى موثوقية.

Claude

أداء قريب من Opus 4.8 بتكلفة أقل

وأكدت الشركة أن نموذج Claude Sonnet 5 يقدم أداء يقترب من نموذجها الأقوى Opus 4.8، ولكن بتكلفة أقل بكثير.

واعتبارا من اليوم، أصبح Sonnet 5 النموذج الافتراضي لمستخدمي الخطط المجانية واشتراكات Pro، كما أصبح متاحا لجميع المشتركين.

وحددت أنثروبيك سعر الاستخدام عند 2 دولار لكل مليون رمز إدخال، و10 دولارات لكل مليون رمز إخراج حتى 31 أغسطس.

وبعد هذا التاريخ سترتفع الأسعار إلى 3 دولارات لكل مليون رمز إدخال، و15 دولارا لكل مليون رمز إخراج.

وتشير الشركة إلى أن هذه الأسعار تجعل Sonnet 5 أرخص من Opus 4.8، وكذلك من GPT-5.5 لدى OpenAI وGemini 3.1 Pro من جوجل، رغم أنه لا يزال أعلى تكلفة من Gemini 3.5 Flash.

تحسينات ملحوظة في البرمجة والاستدلال

ووفقا لاختبارات أنثروبيك، حقق Claude Sonnet 5 تحسينات كبيرة مقارنة بالإصدار السابق Sonnet 4.6 في مجالات الاستدلال المنطقي، واستخدام الأدوات، وبرمجة البرمجيات، وتنفيذ المهام المعرفية.

فعلى سبيل المثال، سجل النموذج 63.2% في أحد اختبارات البرمجة الوكيلة، مقارنة بـ 58.1% للإصدار السابق، بينما حقق Opus 4.8 نسبة 69.2%.

كما تفوق Sonnet 5 بشكل طفيف على Opus 4.8 في أحد اختبارات الأعمال المعرفية، وهي فئة يشتهر فيها Opus بقدرته على معالجة أكثر المشكلات تعقيدا.

وأكدت الشركة أن المطورين أصبح بإمكانهم الاختيار بين Sonnet 5 وOpus 4.8 وفقا للتوازن المطلوب بين الأداء والتكلفة.

أكثر استقلالية في إنجاز المهام

وأوضحت أنثروبيك أن الاختبارات أظهرت قدرة Sonnet 5 على إكمال المهام متعددة الخطوات بالكامل، مع مراجعة نتائجه ذاتيا دون الحاجة إلى طلب ذلك من المستخدم.

وعلى صعيد الأمان، أوضحت أنثروبيك أن Claude Sonnet 5 سجل انخفاضا في السلوكيات غير المرغوبة مقارنة بالإصدار السابق، بما في ذلك:

- رفض الطلبات الضارة بصورة أكثر دقة.
- مقاومة هجمات Prompt Injection بشكل أفضل.
- تقليل معدلات “الهلوسة”.
- الحد من السلوك المبالغ في إرضاء المستخدم.

Claude Sonnet 5 أنثروبيك ذكاء اصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2026 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أحدث أغنياته "فارقني".. فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد