بقدرات غير مسبوقة وتكلفة أقل.. أنثروبيك تطلق Claude Sonnet 5

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق نموذجها الجديد Claude Sonnet 5، وهو إصدار مطور من فئة النماذج متوسطة الحجم يتمتع بقدرات أكبر على العمل بشكل مستقل Agentic، في خطوة تعكس احتدام المنافسة مع OpenAI وجوجل في سباق تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة إن Claude Sonnet 5 أصبح قادرا على التخطيط وتنفيذ المهام المعقدة بشكل ذاتي، واستخدام أدوات مثل المتصفح والطرفية، وإنجاز أعمال كانت تتطلب حتى وقت قريب نماذج أكبر وأكثر تكلفة.

منافسة مباشرة مع GPT-5.6 وGemini 3.5

ويأتي إطلاق النموذج الجديد بعد أيام من كشف OpenAI عن GPT-5.6 Sol، الذي يركز أيضا على تنفيذ المهام طويلة الأمد عبر وكلاء فرعيين، فيما كانت جوجل قد أطلقت سابقا Gemini 3.5 Flash بقدرات مشابهة تتيح التخطيط وبناء المشاريع مع الحد الأدنى من التدخل البشري.

وترى أنثروبيك أن القدرات الوكيلة Agentic AI، أصبحت معيارا أساسيا في سوق نماذج الذكاء الاصطناعي، وأن المنافسة باتت تتركز على تقديم هذه الإمكانات بأقل تكلفة وأعلى موثوقية.

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أداء قريب من Opus 4.8 بتكلفة أقل

وأكدت الشركة أن نموذج Claude Sonnet 5 يقدم أداء يقترب من نموذجها الأقوى Opus 4.8، ولكن بتكلفة أقل بكثير.

واعتبارا من اليوم، أصبح Sonnet 5 النموذج الافتراضي لمستخدمي الخطط المجانية واشتراكات Pro، كما أصبح متاحا لجميع المشتركين.

وحددت أنثروبيك سعر الاستخدام عند 2 دولار لكل مليون رمز إدخال، و10 دولارات لكل مليون رمز إخراج حتى 31 أغسطس.

وبعد هذا التاريخ سترتفع الأسعار إلى 3 دولارات لكل مليون رمز إدخال، و15 دولارا لكل مليون رمز إخراج.

وتشير الشركة إلى أن هذه الأسعار تجعل Sonnet 5 أرخص من Opus 4.8، وكذلك من GPT-5.5 لدى OpenAI وGemini 3.1 Pro من جوجل، رغم أنه لا يزال أعلى تكلفة من Gemini 3.5 Flash.

تحسينات ملحوظة في البرمجة والاستدلال

ووفقا لاختبارات أنثروبيك، حقق Claude Sonnet 5 تحسينات كبيرة مقارنة بالإصدار السابق Sonnet 4.6 في مجالات الاستدلال المنطقي، واستخدام الأدوات، وبرمجة البرمجيات، وتنفيذ المهام المعرفية.

فعلى سبيل المثال، سجل النموذج 63.2% في أحد اختبارات البرمجة الوكيلة، مقارنة بـ 58.1% للإصدار السابق، بينما حقق Opus 4.8 نسبة 69.2%.

كما تفوق Sonnet 5 بشكل طفيف على Opus 4.8 في أحد اختبارات الأعمال المعرفية، وهي فئة يشتهر فيها Opus بقدرته على معالجة أكثر المشكلات تعقيدا.

وأكدت الشركة أن المطورين أصبح بإمكانهم الاختيار بين Sonnet 5 وOpus 4.8 وفقا للتوازن المطلوب بين الأداء والتكلفة.

أكثر استقلالية في إنجاز المهام

وأوضحت أنثروبيك أن الاختبارات أظهرت قدرة Sonnet 5 على إكمال المهام متعددة الخطوات بالكامل، مع مراجعة نتائجه ذاتيا دون الحاجة إلى طلب ذلك من المستخدم.

وعلى صعيد الأمان، أوضحت أنثروبيك أن Claude Sonnet 5 سجل انخفاضا في السلوكيات غير المرغوبة مقارنة بالإصدار السابق، بما في ذلك:

- رفض الطلبات الضارة بصورة أكثر دقة.

- مقاومة هجمات Prompt Injection بشكل أفضل.

- تقليل معدلات “الهلوسة”.

- الحد من السلوك المبالغ في إرضاء المستخدم.