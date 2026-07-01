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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات فورثينج يو-تور 2027 العائلية

سيارة فورثينج يو تور موديل 2027 الجديدة
سيارة فورثينج يو تور موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة فورثينج يو تور موديل 2027 الجديدة 

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فورثينج يو تور موديل 2027، وتنتمي يو تور لفئة السيارات الميني فان .

محرك فورثينج يو تور موديل 2027

سيارة فورثينج يو تور موديل 2027 الجديدة 

تحصل سيارة فورثينج يو تور موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 285 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.7 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد فورثينج يو تور موديل 2027

سيارة فورثينج يو تور موديل 2027 الجديدة 

تأتى سيارة فورثينج يو تور موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4850 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1715 مم .

مواصفات فورثينج يو تور موديل 2027

زودت سيارة فورثينج يو تور موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد .

سيارة فورثينج يو تور موديل 2027 الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة فورثينج يو تور موديل 2027 بها، باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

سعر فورثينج يو تور موديل 2027

سيارة فورثينج يو تور موديل 2027 الجديدة 

يصل سعر سيارة فورثينج يو تور موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 590 ألف جنيه .

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