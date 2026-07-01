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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

للعام الثالث.. شاهد رالي السيارات المصري على الجليد 4×4 تحت الصفر.. فيديو

4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر
كريم عاطف

انطلقت النسخة الثالثة من بطولة تحدي الثلج لسيارات الدفع الرباعي 4×4 تحت الصفر‏، في حدث يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يجمع بين سباقات الرالي وقيادة السيارات فوق المسارات الجليدية في أجواء تحاكي البيئات الثلجية العالمية.

ويواصل تحدي الثلج لسيارات الدفع الرباعي  4×4 تحت الصفر‏، ‏ترسيخ مكانته كواحد من أبرز الفعاليات غير التقليدية في رياضة السيارات داخل مصر، إذ يمنح المتسابقين فرصة اختبار مهاراتهم في القيادة على أرضيات جليدية تتطلب مستوى عالي من الدقة والتحكم، وهو ما يختلف تماما عن سباقات الرالي التقليدية التي تقام على الرمال أو الطرق الترابية أو الأسفلت.

وأقيمت المنافسات داخل بيئة تصل درجة حرارتها إلى -2 درجة مئوية، حيث خاض السائقون تحديات متنوعة شملت الانجراف الاحترافي (Drift)، واجتياز المنعطفات الحادة، وتخطي العقبات الجليدية باستخدام سيارات الدفع الرباعي ومركبات الدفع الجانبي SXS، وسط أجواء حماسية حظيت بتفاعل كبير من الحضور.

وشهدت نسخة 2026 مشاركة نخبة من أبرز فرق الرالي في مصر، من بينها Jibal Rally Team وAlpha Racing Team وERT، إلى جانب عدد من السائقين المحترفين الذين قدموا عروض قوية أظهرت مهارات عالية في التحكم بالمركبات على الأسطح الزلقة، في ظل ظروف قيادة استثنائية تحاكي السباقات الشتوية العالمية.

ولم تقتصر الفعالية على المنافسات الرسمية فقط، بل تضمنت عروض استعراضية في فنون الانجراف والقيادة الدقيقة، ما أضفى مزيد من الإثارة على الحدث، وأسهم في جذب جمهور من مختلف الأعمار، خاصة محبي رياضات السيارات والفعاليات الترفيهية.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج فريق صقور (Sokour Racing Team) بالمركز الأول بعد أداء مميز طوال المنافسات، فيما جاء فريق توارغ في المركز الثاني، بينما حل فريق صقور أيضا في المركز الثالث، ليؤكد حضوره القوي في البطولة.

وأقيمت البطولة بتنظيم ‏Egypt Rally by Bosla، وبدعم استراتيجي من وزارة الشباب ‏والرياضة ونادي السيارات والرحلات المصري، وسط حضور جماهيري من ‏عشاق رياضات المحركات وزوار المنطقة الجليدية، الذين تابعوا المنافسات ‏والعروض الاستعراضية عن قرب.‏

ولمشاهدة فعاليات البطولة، من خلال الفيديو التالي : 

تحدي الثلج لسيارات الدفع الرباعي 4×4 تحت الصفر drift رالي سيارات سباق سيارات

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4×4 تحت الصفر
4×4 تحت الصفر
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