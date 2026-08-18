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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طريق التعاقد مع المهاجم.. المحكمة تحدد سعر جوليان ألفاريز للانضمام لبرشلونة

جوليان ألفاريز
جوليان ألفاريز
عبدالله هشام

أكد توني فريشكا، المرشح السابق على رئاسة نادي برشلونة، أنه قد يكون هناك محاولة من جانب النادي الكتالوني للتعاقد مع جوليان ألفاريز بالجوء للمحكمة بسبب الشرط الجزائي 

فريشكا هو محامي رياضي بجانب توليه عدد من المهاجم طوال السنوات الماضية داخل نادي برشلونة إلى جانب ترشحه ضد لابورتا الرئيس الحالي على منصب الرئيس في النادي الكتالوني.

وأوضح فريشكا خلال تصريحات نشرتها صحيفة سبورت أن أتليتكو مدريد يتكسك بالشرط الجزائي 500 مليون يورو وهو شرط تعسفي لمنح المهاجم الارجنتيني من الانتقال لبرشلونة 

وواصل: المحكمة يمكنها ان تحدد تعويض عادل للسمح لألفاريز بالرحيل بدل من إجباره على دفع 500 مليون يورو للانتقال لبرشلونة مثلما طلب النادي المدريدي.

وأردف: اتخاذ خطوة المحكمة ليست سهلة وتستغرق وقت طويل وغير مرجح صدور أي حكم نهائي قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

واختتم فريشكا تصريحاته : برشلونة سيضم مهاجم في الصيف سواء كان ألفاريز أو غيره وأتمنى أن يكون الارجنتين.

نادي برشلونة برشلونة جوليان ألفاريز لابورتا أتلتيكو مدريد

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