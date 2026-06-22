احتفالًا بمرور 120 عاما.. رولزرويس جوست بلاك بادج | صور

كشفت شركة رولزرويس عن طرازها الجديد رولزرويس جوست بلاك بادج، وتنتمي جوست بلاك لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وظهر ذلك الإصدار الخاص والفريد من جوست بلاك بادج احتفالاً بمرور 120 عام على أحد أبرز إنجازاتها المبكرة في عالم سباقات السيارات، عندما قاد مؤسس الشركة تشارلز رولز سيارة رولزرويس 20 HP Light للفوز بسباق Tourist Trophy الشهير في جزيرة مان عام 1906.

رولزرويس جوست بلاك بادج

يحمل الإصدار الجديد اسم جوست بلاك بادج، ويجمع بين فخامة العلامة البريطانية وعدد كبير من اللمسات المستوحاة من سيارة السباق التاريخية.

محرك رولزرويس جوست بلاك بادج

رولزرويس جوست بلاك بادج

تستمد سيارة رولزرويس جوست بلاك بادج قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6700 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 600 حصان، وبها عزم دوران 900 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات رولزرويس جوست بلاك بادج

حصلت سيارة رولزرويس جوست بلاك بادج علي اللون الأخضر الداكن الخاص بالهيكل الخارجي مع خط جانبي بلون بني فاتح يتخلله تفصيل أبيض يكشف عن الرقم 4 على الرفارف الأمامية، ولا يعد هذا الرقم مجرد عنصر زخرفي بل يشير إلى مركز انطلاق تشارلز رولز في السباق، كما يرمز إلى إكماله أربع لفات خلال أربع ساعات وست دقائق في طريقه لتحقيق الفوز.

رولزرويس جوست بلاك بادج

بالاضافة إلي ان سيارة رولزرويس جوست بلاك بادج بها، مزيج من الجلد الأسود والبني الفاتح، مع خياطة وتفاصيل متباينة تعزز الطابع الخاص للإصدار، وبها خامة فايبر خاصة يتم استخدامها عادة في طرازات بلاك بادج، إلى جانب سجاد من صوف الحملان الفاخر، ومن أبرز التفاصيل انه تم رسم مضمار Isle of Man Short Highroads بين المقاعد الخلفية بخيوط بيضاء دقيقة.

رولزرويس جوست بلاك بادج

وتحمل فتحات التهوية الداخلية لسيارة رولزرويس جوست بلاك بادج نقوش خاصة تتضمن رقم تسجيل سيارة السباق الأصلية AX157، ورقم الهيكل 26350B، بالإضافة إلى تاريخ السباق وإحداثيات خط النهاية، ويظهر رقم الهيكل التاريخي نفسه على عتبات الأبواب المضيئة مع عبارة تؤكد أن السيارة تمثل تكريم لسيارة الهيكل رقم 26350B.