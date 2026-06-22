قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصناعة: مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030
المهندس خالد هاشم: مركز تحديث الصناعة هو «العقل المفكر» للصناعة المصرية
قبل حسمها غدا بالبرلمان.. تفاصيل ضريبة الغاز الطبيعي الجديدة وحقيقة تطبيقها على المنازل
إيران تقلب الطاولة: لم نقدم أي التزامات بشأن الملف النووي
بشرى في سوق الذهب عالميا.. المعدن الأصفر يعود للارتفاع بعد خسائر حادة
بعد الفوز على نيوزيلندا.. موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم والقنوات الناقلة
الأرصاد: طقس حار رطب غدا وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق
الخارجية الإيرانية: طهران لم تتفاوض بشأن القضية النووية أو تقبل بأي التزامات جديدة
الصيف يبدأ رسميا خلال أيام| الأرصاد تكشف تحولا مفاجئا في الطقس.. تفاصيل
كارثة بمليارات الدولارات.. الحرب دمرت أكثر من 11 ألف مبنى في جنوب لبنان
لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد
طريق منتخب مصر المحتمل في دور الـ32 من كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احتفالًا بمرور 120 عاما.. رولزرويس جوست بلاك بادج | صور

رولزرويس جوست بلاك بادج
رولزرويس جوست بلاك بادج
إبراهيم القادري

كشفت شركة رولزرويس عن طرازها الجديد رولزرويس جوست بلاك بادج، وتنتمي جوست بلاك لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وظهر ذلك الإصدار الخاص والفريد من جوست بلاك بادج احتفالاً بمرور 120 عام على أحد أبرز إنجازاتها المبكرة في عالم سباقات السيارات، عندما قاد مؤسس الشركة تشارلز رولز سيارة رولزرويس 20 HP Light للفوز بسباق Tourist Trophy الشهير في جزيرة مان عام 1906.

رولزرويس جوست بلاك بادج

يحمل الإصدار الجديد اسم جوست بلاك بادج، ويجمع بين فخامة العلامة البريطانية وعدد كبير من اللمسات المستوحاة من سيارة السباق التاريخية.

محرك رولزرويس جوست بلاك بادج

رولزرويس جوست بلاك بادج

تستمد سيارة رولزرويس جوست بلاك بادج قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6700 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 600 حصان، وبها عزم دوران 900 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات رولزرويس جوست بلاك بادج

حصلت سيارة رولزرويس جوست بلاك بادج علي اللون  الأخضر الداكن الخاص بالهيكل الخارجي مع خط جانبي بلون بني فاتح يتخلله تفصيل أبيض يكشف عن الرقم 4 على الرفارف الأمامية، ولا يعد هذا الرقم مجرد عنصر زخرفي بل يشير إلى مركز انطلاق تشارلز رولز في السباق، كما يرمز إلى إكماله أربع لفات خلال أربع ساعات وست دقائق في طريقه لتحقيق الفوز.

رولزرويس جوست بلاك بادج

بالاضافة إلي ان سيارة رولزرويس جوست بلاك بادج بها، مزيج من الجلد الأسود والبني الفاتح، مع خياطة وتفاصيل متباينة تعزز الطابع الخاص للإصدار، وبها خامة فايبر خاصة يتم استخدامها عادة في طرازات بلاك بادج، إلى جانب سجاد من صوف الحملان الفاخر، ومن أبرز التفاصيل انه تم رسم مضمار Isle of Man Short Highroads بين المقاعد الخلفية بخيوط بيضاء دقيقة.

رولزرويس جوست بلاك بادج

وتحمل فتحات التهوية الداخلية لسيارة رولزرويس جوست بلاك بادج نقوش خاصة تتضمن رقم تسجيل سيارة السباق الأصلية AX157، ورقم الهيكل 26350B، بالإضافة إلى تاريخ السباق وإحداثيات خط النهاية، ويظهر رقم الهيكل التاريخي نفسه على عتبات الأبواب المضيئة مع عبارة تؤكد أن السيارة تمثل تكريم لسيارة الهيكل رقم 26350B.

رولزرويس جوست بلاك بادج شركة رولزرويس رولزرويس 20 HP Light سباق Tourist Trophy مواصفات رولزرويس جوست بلاك بادج محرك رولزرويس جوست بلاك بادج السيارات السيدان الفاخرة تشارلز رولز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1700 جنيه.. سعر الذهب يواصل الهبوط وعيار 21 يسجل خسارة كبيرة من القمة

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى دور الـ32؟.. جميع السيناريوهات قبل مواجهة إيران

منتخب مصر

بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محافظ البحيرة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة لعام 2025-2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 بعد الفوز على نيوزيلندا

إبراهيم حسن

لأسباب أمنية.. إبراهيم حسن يكشف سبب عودة المنتخب إلى سبوكين قبل لقاء إيران

صورة من الحادث

القبض على قائد السيارة الملاكي في حادث البايكرز بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الصور المتداولة

القبض على مصور إمتحاني الدين والتربية الوطنية للثانوية العامة| خاص

مشروع

اكتمال مرحلتين بمشروع إداري متكامل يعزز جاهزية بيئات الأعمال بشرق القاهرة

وجهات

وجهات تجارية جديدة بالقاهرة تستقطب علامات عالمية.. تفاصيل

بالصور

بطريقة المطاعم.. كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟
كيف تحضرين شرائح الدجاج الباردة في المنزل بخطوات سهلة؟

انتعاش مع كل ملعقة.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل

طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود
طريقة عمل آيس كريم البطيخ الطبيعي في المنزل بدون مجهود

منذ 5 سنوات لم يجلس دقيقة واحدة.. قصة راهب هندي نذر الوقوف 12 عاما كاملة والطب يحذر

يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن
يواصل راهب هندي الوقوف بشكل متواصل منذ خمس سنوات كاملة دون أن

القوات المسلحة: القيام بحملات مكبرة ضد العناصر الإجرامية والتنقيب غير المشروع عن الذهب في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية

القوات المسلحة
القوات المسلحة
القوات المسلحة

فيديو

صورة من الحملة

لأول مرة.. القوات المسلحة تنشر فيديو لعمليات ضبط عناصر التنقيب غير الشرعي عن الذهب جنوب البلاد

بط المونديال  

بط المونديال .. بطتان تخطفان الأضواء من نجوم كأس العالم 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: المذيع الافتراضي.. ثورة جديدة تعيد تشكيل مستقبل التليفزيون

د. جمال القليوبي

الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الحب أم الأمان.. عن ماذا تبحث المرأة ؟

المزيد