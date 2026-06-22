هوندا تطرح بريلود الجديدة بـ DNA سيارة سيفيك تايب R الرياضية

انقسم عشاق السيارات الرياضية حول العالم بين مؤيد ومعارض فور إعلان شركة “هوندا” اليابانية عن إحياء أيقونتها الشهيرة “بريلود”؛ إذ اعتبرها البعض التطور الطبيعي الذي تحتاجه صالات العرض، بينما رأى آخرون أنها تفتقر إلى بعض المزايا الكلاسيكية بعد حلولها لوجستيًا بديلًا لطراز “سيفيك تايب آر” كطراز رياضي رئيس في بعض الأسواق العالمية لعام 2026.

ومع ذلك، كشفت تفاصيل فنية وتوثيقية حديثة أن بريلود الجديدة تمتلك في شاسيهها من جينات وعمارة "Type R" أكثر بكثير مما كان متوقعًا، بدءًا من تفصيلة مادية بسيطة: غطاء خزان الوقود.

سر هندسي مشترك خلف غطاء الوقود الموحد لطرازات هوندا الرياضية

أثارت تفصيلة غطاء خزان الوقود المشترك انتباه المتخصصين؛ لتؤكد شركة هوندا لاحقًا أن هذا التشابه ليس مجرد مصادفة تصميمة، بل يعود إلى ضوابط لوجستية وهندسية صارمة تتعلق بمعايير مضخات الوقود في بعض الأسواق العالمية.

وبما أن "بريلود" و"سيفيك تايب آر" تعتبران من الطرازات ذات معدلات الإنتاج المحدودة تجاريًا (Low-volume models)، وجد المهندسون أن من الأكثر جدوى استثماريًا وماديًا توحيد المواصفات الهيكلية والبرمجية لقطع الغيار ونظام ضخ الوقود بين الطرازين لخفض كلفة التصنيع ماديًا.

شاسيه موحد ونظام تعليق مشترك يثيران شغف الملاك

لم يتوقف التحالف الهيكلي عند غطاء الوقود فحسب، بل أكدت هوندا رسميًا أن كلا الطرازين يتشاركان نفس المنصة الهندسية (Platform)، وتصميم نظام التعليق الديناميكي، والمكونات الميكانيكية والبرمجية الأساسية لإدارة العزم والدوران.

ورغم هذا التطابق الجيني الواضح في الهيكل والمواصفات الفنية، حرصت إدارة هوندا على توضيح أن لكل سيارة هوية توجيه مختلفة؛ حيث تتمتع بريلود بخصائص قيادة مرنة ومريحة تناسب الاستخدام اليومي السريع، بينما تظل سيفيك تايب آر محتفظة بشراستها الميكانيكية الموجهة للحلبات، لتضمن الشركة تلبية رغبات كافة المستهلكين دون إحداث تداخل تجاري في صالات العرض.