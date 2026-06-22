أعلنت وزارة التجارة السعودية عن اطلاق استدعاء لعدد من طرازات سيارة لوسيد إير بيور من موديلات 2024 حتي موديلات 2026، ووصل عدد هذا الاستدعاء إلي 1169 سيارة .

استدعاء 1169 سيارة لوسيد إير بيور لهذا السبب

بالاضافة إلي ان هذا الاستدعاء في إطار جهود الوزارة المستمرة لمراقبة جودة المنتجات، وضمان سلامة المستهلكين على الطرقات، وحمايتهم من أي عيوب تصنيعية قد تؤثر على سلامة السيارات المباعة داخل أسواق السعودية .

- سبب اطلاق استدعاء لسيارة لوسيد إير بيور :

جاء قرار استدعاء 1169 سيارة لوسيد إير بيور، بسبب خلل في تثبيت مسامير عمود الدوران قد يؤدي إلى انفصال عمود الدوران وفقدان مفاجئ لقوة الدفع أثناء القيادة، ما يزيد من احتمالية خطر وقوع حوادث.

- دعوات وزارة التجارة لملاك لوسيد إير بيور :

دعت وزارة التجارة ملاك السيارات المشمولة بهذا الإجراء الوقائي إلى ضرورة اتباع خطوات التحقق والإصلاح، ويجب علي الملاك زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للاستدعاءات وإدخال رقم الهيكل للتأكد.

استدعاء 1169 سيارة لوسيد إير بيور لهذا السبب

ويجب التواصل مع شركة لوسيد موتوز لإجراء الصيانة اللازمة مجاناً، وذلك لانه يحق للمستهلك الحصول على الخدمة واستبدال القطع المعيبة مجاناً بالكامل دون أي تكاليف إضافية.

- أهمية استدعاء لوسيد إير بيور :

استدعاء 1169 سيارة لوسيد إير بيور لهذا السبب

يمثل استدعاء 1169 سيارة لوسيد إير بيور خطوة استباقية مهمة لتعزيز مستويات الأمان الميكانيكي في المملكة، ويسهم التزام الملاك بالتحقق عبر موقع الاستدعاءات والتواصل مع شركة لوسيد موتورز في تلافي المخاطر الناتجة عن احتمال انفصال عمود الدوران وفقدان مفاجئ لقوة الدفع أثناء القيادة، ما يؤكد تكامل الأدوار بين الرقابة الحكومية والشركات لضمان بيئة قيادة آمنة وخالية من العيوب التصنيعية الخطرة.

- تاريخ شركة لوسيد في صناعة السيارات :

استدعاء 1169 سيارة لوسيد إير بيور لهذا السبب

تأسست شركة لوسيد موتورز عام 2007 تحت اسم أتيفا، وركزت بداية على تقنيات البطاريات، وتحولت الشركة إلى صناعة السيارات الفاخرة، وأطلقت سيارة "لوسيد إير"، وتوسعت عالمياً بافتتاح أول مصنع دولي لها في المملكة العربية السعودية، كما تصنع الآن مركبات رياضية مثل "لوسيد جرافيتي".