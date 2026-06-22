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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 700 ألف جنيه ..سيارات سيدان 2027 في السوق المحلي

سيارات سيدان 2027 في السوق المحلي
سيارات سيدان 2027 في السوق المحلي
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيفروليه أوبترا، واكسييد اى اس، وبروتون ساجا، وشيرى اريزو 6 جي تي، وجاك J7 .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

تستمد سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 995 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 6 جي تي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 60 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2027

تحصل سيارة بروتون ساجا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وبها قوة 95 حصان، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بروتون ساجا موديل 2027

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 675 ألف جنيه .

اكسييد اى اس موديل 2027

قوة سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تصل إلي 462 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 634 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

اكسييد اى اس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى اس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 2 مليون و 440 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2027

خزان وقود سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 يصل إلي 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وقوة 98 حصان، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 790 ألف جنيه .

جاك J7 موديل 2026

عزم دوران سيارة جاك J7 موديل 2026 يصل إلي 210 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جاك J7 موديل 2026

تباع سيارة جاك J7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 39 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة اكسييد اى اس شيفروليه أوبترا شيرى اريزو 6 جي تي اريزو 6 جي تي موديل 2027 بروتون ساجا موديل 2027 اكسييد اى اس موديل 2027 شيفروليه أوبترا موديل 2027 أوبترا موديل 2027

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