بمحرك اقتصادي.. ماذا تقدم رينو تاليانت 2026؟

قدمت شركة رينو الفرنسية الكثير من الإصدارات المتنوعة في الاسواق العالمية، والتي تنوعت من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، ومنها الفئة الاقتصادية، ولعل من ابرز طرازات تلك الفئة هي النسخة العالمية تاليانت، التي تنتمي إلى عائلة السيدان وسط موديلات 2026.

رينو تاليانت 2026 ومنظومة الحركة

تعتمد رينو تاليانت موديل 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو، تبلغ سعته لترًا واحدًا، ويعمل من خلال 3 أسطوانات، ليولد قوة تصل إلى 100 حصان، مع عزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر.

رينو تاليانت 2026

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير من نوع CVT، فيما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي، بينما تسجل السيارة معدل استهلاك يبلغ 19.6 كيلومترًا لكل لتر.

أبعاد رينو تاليانت 2026

تحمل تاليانت 2026 أبعادًا تنتمي إلى فئة السيدان، إذ يبلغ طول السيارة 4,396 مم، بينما يصل العرض إلى 1,848 مم، ويبلغ الارتفاع 1,501 مم.

كما تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2,649 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 161 مم، في حين يبلغ الوزن دون ركاب 1,758 كجم، وتوفر السيارة مساحة تحميل خلفية تبلغ 528 لترًا، كما تأتي مزودة بجنوط قياس 16 بوصة.

رينو تاليانت 2026

تجهيزات رينو تاليانت 2026

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث تأتي السيارة بمقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، كما زودت بشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

رينو تاليانت 2026

وحرصت رينو على تزويد تاليانت موديل 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة، حيث تشمل مكابح مانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ومساعد صعود المرتفعات.

كما تتوفر السيارة بنظام تثبيت السرعة، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية، وتضم السيارة أيضًا وسائد هوائية للحماية من التصادم.