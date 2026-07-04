قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرج عامر ينتقد تصنيف الفيفا: مصر تستحق مكانًا بين أفضل 16منتخبًا في العالم
منافسو مصر.. الأرجنتين تتفوق على الرأس الأخضر بهدف ميسي بالشوط الأول
احتفالات متواصلة في أسوان لصعود منتخب مصر لدور الـ 16بكأس العالم
زيادة جديدة وعلاوات للموظفين بقرار الرئيس السيسي.. بشرى لـ4.5 مليون موظف خلال أيام
سماع الشهود في محاكمة 44 متهما بـ خلية اللجان المالية للإخوان.. الإثنين
خبيرة أسرية تحذر: مواقع التواصل تحولت إلى ساحة للعلاقات الوهمية والاستغلال العاطفي
ضوابط الشريعة في إباحة وسائل الترويح عن النفس.. تعرف عليها
بمحرك اقتصادي.. ماذا تقدم رينو تاليانت 2026؟
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة سهلة ومذاق منعش خلال دقائق
بعد بلوغ دور الـ16.. مصر والمغرب يواصلان تشريف الكرة العربية في مونديال 2026
صفحة جديدة في تاريخ الكرة.. كيف علّقت صحف العالم على إنجاز منتخب مصر؟
كاف: مصر تكتب التاريخ وتتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحرك اقتصادي.. ماذا تقدم رينو تاليانت 2026؟

رينو تاليانت 2026
رينو تاليانت 2026
صبري طلبه

قدمت شركة رينو الفرنسية الكثير من الإصدارات المتنوعة في الاسواق العالمية، والتي تنوعت من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، ومنها الفئة الاقتصادية، ولعل من ابرز طرازات تلك الفئة هي النسخة العالمية تاليانت، التي تنتمي إلى عائلة السيدان وسط موديلات 2026.

رينو تاليانت 2026 ومنظومة الحركة 

تعتمد رينو تاليانت موديل 2026 على محرك بنزين مزود بشاحن تيربو، تبلغ سعته لترًا واحدًا، ويعمل من خلال 3 أسطوانات، ليولد قوة تصل إلى 100 حصان، مع عزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر.

رينو تاليانت 2026 

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير من نوع CVT، فيما تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي، بينما تسجل السيارة معدل استهلاك يبلغ 19.6 كيلومترًا لكل لتر.

أبعاد رينو تاليانت 2026

تحمل تاليانت 2026 أبعادًا تنتمي إلى فئة السيدان، إذ يبلغ طول السيارة 4,396 مم، بينما يصل العرض إلى 1,848 مم، ويبلغ الارتفاع 1,501 مم.

كما تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2,649 مم، ويصل الخلوص الأرضي إلى 161 مم، في حين يبلغ الوزن دون ركاب 1,758 كجم، وتوفر السيارة مساحة تحميل خلفية تبلغ 528 لترًا، كما تأتي مزودة بجنوط قياس 16 بوصة.

رينو تاليانت 2026 

تجهيزات رينو تاليانت 2026

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات حيث تأتي السيارة بمقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف، كما زودت بشاشة معلومات وترفيه قياس 8 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 4.2 بوصة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي.

رينو تاليانت 2026 

وحرصت رينو على تزويد تاليانت موديل 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة، حيث تشمل مكابح مانعة للانغلاق مع التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ومساعد صعود المرتفعات. 

كما تتوفر السيارة بنظام تثبيت السرعة، إلى جانب حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا للرؤية الخلفية، وتضم السيارة أيضًا وسائد هوائية للحماية من التصادم.

رينو تاليانت رينو تاليانت رينو تاليانت 2026 مواصفات رينو تاليانت 2026 السيارة رينو تاليانت 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

التموين

التموين تكشف معايير استبعاد غير المستحقين وتوضح إجراءات التظلم وإعادة البطاقات

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

بكلمات رومانسية. ماذا قال زوج آمال ماهر لها في عيد زواجهما الأول؟

بكلمات رومانسية .. ماذا قال زوج آمال ماهر لها في عيد زواجهما الأول

تركي الشيخ

تركي آل الشيخ يحتفي بنجاح "7 Dogs" في دور العرض المصرية

النجم بهاء سلطان

إدارة أعمال بهاء سلطان تنفي إحياءه حفلاً في قطر.. وتتوعد مروجي الشائعات

بالصور

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة سهلة ومذاق منعش خلال دقائق

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار

وداعًا للمعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 4 يوليو 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك
برج الحمل حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026.. لا تتسرع وراجع قراراتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد