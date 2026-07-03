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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 100 حصانًا.. المواصفات الكاملة لـ رينو كارديان 2026

رينو كارديان موديل 2026
رينو كارديان موديل 2026
صبري طلبه

تواصل رينو الفرنسية توسيع حضورها في الأسواق العالمية من خلال مجموعة متنوعة من السيارات التي تختلف في التصميم والتجهيزات، وتضم تشكيلة العلامة طرازات تنتمي إلى الفئة رياضية، ومنها رينو كارديان موديل 2026.

أبعاد رينو كارديان 2026

تعتمد رينو كارديان 2026 على تصميم رياضية من فئة الكروس أوفر، ويبلغ طول السيارة نحو 4,120 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,025 مم، في حين يبلغ الارتفاع 1,596 مم.

وترتكز السيارة رينو كارديان 2026على قاعدة عجلات بطول 2,604 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 209 مم، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 410 لترات.

رينو كارديان 2026

محرك رينو كارديان 2026

تعتمد رينو كارديان موديل 2026 على محرك بنزين تيربو مكون من ثلاث أسطوانات بسعة 1.0 لتر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT، مع نظام دفع أمامي للعجلات، وتبلغ قوة المحرك 100 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى 142 نيوتن متر.

رينو كارديان 2026

تجهيزات رينو كارديان 2026

تحصل المقصورة الداخلية في رينو كارديان 2026 على مجموعة من التجهيزات حيث تأتي السيارة بمقود مكسو بالجلد متعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من الأنظمة أثناء القيادة، كما تضم شاشة معلومات وترفيه بقياس 8 بوصات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتضم السيارة أيضًا نظامًا صوتيًا مكونًا من أربع سماعات، إلى جانب مكيف هواء، ومرايات كهربائية، وقفل مركزي، بالإضافة إلى حساسات ركن وكاميرا خلفية تساعد السائق أثناء والاصطفاف.

رينو كارديان 2026

وزودت رينو كارديان 2026 بعدد من تجهيزات السلامة، حيث تتوفر بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، فضلًا عن نظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، كما تضم السيارة نظام مساعد صعود المرتفعات الذي يسهل الانطلاق على الطرق المائلة، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة.

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