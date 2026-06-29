بقوة 402 حصان .. لكزس TZ الـ SUV الكهربائية | صور

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس TZ، وتنتمي TZ لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، فولفو EX90، وكيا EV9 .

سيارة لكزس TZ الـ SUV الرياضية

مواصفات لكزس TZ الجديدة

سيارة لكزس TZ الـ SUV الرياضية

زودت سيارة لكزس TZ الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، زوايا حادة، وخطوط قوية، وبها غطاء محرك مربع، وبها مصابيح أمامية أنحف، وبها شريط إضاءة رفيع، وعجلات مقاس 22 بوصة، وبها قاعدة عجلات مقاس 3.05 متر، وبها صف ثالث مريح للبالغين، وبها مقاعد كابتن في الصف الثاني يضيف رفاهية إضافية، وبها لمسات من الخيزران، وبها لوحة أمامية رقمية، وبها شاشة تعمل باللمس 14.5 بوصة، وبها أزرار مادية للتكييف والصوت.

محرك لكزس TZ الجديدة

سيارة لكزس TZ الـ SUV الرياضية

تنتج سيارة لكزس TZ الجديدة قوة 402 حصان، وبها بطارية سعة 95 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 530 كم/ساعة قبل الحاجة لشحنها مرة اخري، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لكزس TZ الجديدة

سيارة لكزس TZ الـ SUV الرياضية

تباع سيارة لكزس TZ الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 375 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة لكزس في صناعة السيارات

سيارة لكزس TZ الـ SUV الرياضية

أطلق رئيس شركة تويوتا إيجي تويودا مشروع (F1) في عام 1983 لإنتاج "أفضل سيارة في العالم"، وتم تدشين العلامة التجارية وإطلاق أول سيارة لها في خريف 1989، وهي إل إس 400 (LS 400)، والتي حققت نجاح فوري بفضل معاييرها الفائقة في الهدوء، والأداء، والراحة .

سيارة لكزس TZ الـ SUV الرياضية

واسم لكزس مستوحى من كلمة "Luxury" الإنجليزية والتي تعني الفخامة، وبدأت الشركة بطرح طرازات جديدة، ففي عام 1991 أطلقت سيارة إي إس 300 والنسخة الرياضية إس سي 300 .