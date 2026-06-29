قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحصل على صور من حساباتها.. القبض على المتهم بتهديد سيدة أجنبية
الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بمخزن خردة في المنوفية
لو جتلك فاتورة كهرباء عالية.. كيفيه تقديم شكوي رسميا
وسط التوترات الإقليمية.. ماكرون يعلن تعاونا مع عُمان لإزالة الألغام من مضيق هرمز
وزير الصحة يكشف إجراءات جديدة لضبط صرف ألبان الأطفال
إيقاف تنفيذ حبس البلوجر نرمين طارق 6 أشهر والاكتفاء بتغريمها 100 ألف جنيه
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لسوريا
الحكومة العراقية: القبض على 21 متهما في ملفات الفساد.. ورفع الحصانة عن النواب المتورطين
زيادة الأجور 2026.. موعد صرف مرتبات يوليو بالحد الأدنى الجديد وعلاوات الموظفين
الخارجية: السفارة المصرية بالصومال توفر وسيلة تواصل للبحارة المخطوفين مع أسرهم
تعليمات أمنية.. بيان عاجل من قطر بشأن الأنشطة البحرية
خريجة تثير الجدل بعد رفضها مصافحة أساتذتها الرجال خلال حفل تخرجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 402 حصان .. لكزس TZ الـ SUV الكهربائية | صور

سيارة لكزس TZ الـ SUV الرياضية
سيارة لكزس TZ الـ SUV الرياضية
إبراهيم القادري

كشفت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس TZ، وتنتمي TZ لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، فولفو EX90، وكيا EV9 .

سيارة لكزس TZ الـ SUV الرياضية 

مواصفات لكزس TZ الجديدة

سيارة لكزس TZ الـ SUV الرياضية 

زودت سيارة لكزس TZ الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، زوايا حادة، وخطوط قوية، وبها غطاء محرك مربع، وبها مصابيح أمامية أنحف، وبها شريط إضاءة رفيع، وعجلات مقاس 22 بوصة، وبها قاعدة عجلات مقاس 3.05 متر، وبها صف ثالث مريح للبالغين، وبها مقاعد كابتن في الصف الثاني يضيف رفاهية إضافية، وبها لمسات من الخيزران، وبها لوحة أمامية رقمية، وبها شاشة تعمل باللمس 14.5 بوصة، وبها أزرار مادية للتكييف والصوت.

محرك لكزس TZ الجديدة

سيارة لكزس TZ الـ SUV الرياضية 

تنتج سيارة لكزس TZ الجديدة قوة 402 حصان، وبها بطارية سعة 95 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 530 كم/ساعة قبل الحاجة لشحنها مرة اخري، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لكزس TZ الجديدة

سيارة لكزس TZ الـ SUV الرياضية 

تباع سيارة لكزس TZ الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 375 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة لكزس في صناعة السيارات

سيارة لكزس TZ الـ SUV الرياضية 

أطلق رئيس شركة تويوتا إيجي تويودا مشروع (F1) في عام 1983 لإنتاج "أفضل سيارة في العالم"، وتم تدشين العلامة التجارية وإطلاق أول سيارة لها في خريف 1989، وهي إل إس 400 (LS 400)، والتي حققت نجاح فوري بفضل معاييرها الفائقة في الهدوء، والأداء، والراحة .

سيارة لكزس TZ الـ SUV الرياضية 

واسم لكزس مستوحى من كلمة "Luxury" الإنجليزية والتي تعني الفخامة، وبدأت الشركة بطرح طرازات جديدة، ففي عام 1991 أطلقت سيارة إي إس 300 والنسخة الرياضية إس سي 300 .

شركة لكزس لكزس TZ مواصفات لكزس TZ الجديدة محرك لكزس TZ الجديدة سعر لكزس TZ الجديدة كيا EV9 فولفو EX90 لكزس TZ الجديدة السيارات الـ SUV الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

ترشيحاتنا

لحظة نزول الشخصين وفرحة المواطنين

وسط احتفالات الأهالي.. انتهاء أزمة برج الإرسال بمدينة الحمام ونزول المواطنين بعد الاستجابة لمطالبهما

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتفقد مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالسد العالى شرق لرفع كفاءة المستشفى

الطبيبة

اتهام جديد في واقعة الاعتداء على طبيبة شبرا الخيمة.. وتجديد حبس المتهم 15 يومًا

بالصور

بوزن زائد.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة الشراشيب على طريقة شاكيرا في عروس البحر الإسكندرية

مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية
مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية
مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية

تحفظ البطيخ طازجًا لأيام.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية

كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية
كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية
كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

صناع الـ Fan Zone يكشفون كواليس التجربة في صاحبة السعادة

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد