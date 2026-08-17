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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير سياسي: إيران تراهن على طول أمد الصراع وإنهاك الولايات المتحدة

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمود محسن

قال الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، إن إيران تراهن على إطالة أمد هذا الصراع وإنهاك الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا أن تقارير بدأت تخرج وتُذاع علنًا في كثير من الصحف الأمريكية حول حجم التذمر الذي بدأ يظهر لدى الكثير من القوات الأمريكية، خصوصًا الموجودة في عرض البحر، وعلى رأسها نحو 5 آلاف جندي موجودين على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن".

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك ضجر كبير جدًا بين هؤلاء الجنود والضباط، باعتبار أن أكثر من 250 يومًا قد مرت وهم موجودون في عرض البحر، فضلًا عن وجود مشكلات كثيرة مرتبطة بهذا الأمر.

وأوضح أنه على مستوى الداخل الأمريكي، هناك قلق من طول أمد هذا الصراع، ومن قدرة الحزب الجمهوري على الحفاظ على الأغلبية التي يسيطر عليها في مجلسي الشيوخ والنواب، خاصة أنه مقبل على انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، ودخول هذه الانتخابات في ظل حالة التأرجح في الصراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ليس في مصلحة الحزب، بشكل أو بآخر.

يراهن كذلك على الثبات والصمود.

وأفاد بأن واقع الداخل الأمريكي، وقدرة المواطن الأمريكي على تحمل حجم الإنفاق الذي تجاوز الحدود، بحكم التكلفة اليومية لهذه الحرب، يمثل ضغطًا كبيرًا جدًا على الإدارة الأمريكية، أما الجانب الإيراني، فهو يراهن على عامل الوقت، وعلى طول أمد الصراع، ويراهن كذلك على الثبات والصمود.

مختار غباشي إيران الولايات المتحدة الأمريكية الصحف الأمريكية البحر

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