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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد.. بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء مدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، المهندس ناصر شاهين رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر؛ لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنتاج حمض الفوسفوريك، وبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

اطمأنت المحافظ على سير العمل بمشروع إنتاج الفوسفوريك، لافتةً إلى أن الأعمال تسير دون معوقات وفق الجدول الزمني المتفق عليه، ومن المخطط تسليم المشروع من قبل الجانب الصيني المشرف على تنفيذ المشروع لبدء الإنتاج الفعلي للمصنع خلال عام ٢٠٢٨ كأول مصنع لحامض الفوسفوريك بالمحافظة.

كما حرصت على متابعة مؤشرات الآداء والتشغيل والاحتياطي التعديني لهضبة أبو طرطور وقطاع قلوع الصبايا، بالإضافة لموقف المشروعات التعدينية الجديدة وأعمال التوسع والاستكشاف بغرب الموهوب ووادي البطيخ، مؤكدةً دعم المحافظة الكامل لما يتم استكشافه من توسعات تسهم في تعزيز عوائد المشروع ودعم روافد الاقتصاد المحلي، حيثُ يمثل مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك نقلة نوعية حقيقية لاستغلال خام الفوسفات وتحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل، كأحد أهم المشروعات التنموية الواعدة بالمحافظة والمشروعات التعدينية الكبرى في مصر.

كما تطرّق اللقاء لاستعراض تفاصيل مشروع إنشاء مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وأعربت المحافظ عن شكرها وتقديرها لوزارة التربية والتعليم وشركة فوسفات مصر لسرعة الاستجابة والإسراع في الانتهاء من البروتوكول لتطوير وتأهيل مقر المدرسة المقرر دخولها الخدمة العام القادم كأول مدرسة للتعدين التطبيقي بالمحافظة.

وأكدت المحافظ على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين المحافظة والشركة في سبيل تعظيم استغلال الموارد المتاحة للمحافظة وخدمة وتنمية المجتمع، لافتةً لحرص المحافظة على توفير خدمات مستحدثة للمواطنين في كافة المجالات، وفي مقدمتها فرص التعليم النوعي المتميز ورفع كفاءة مخرجات العملية التعليمية، ودعم تطوير التعليم الفني بما يسهم في تأهيل طلابه لسوق العمل داخل المحافظة وخارجها.

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