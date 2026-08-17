حي الهرم يشن حملة إشغالات بالمجزر الآلي

شن حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، حملة إشغالات مكبرة استهدفت نطاق المجزر الآلي بالقطاع الجنوبي، في إطار جهود فرض الانضباط والتصدي للمخالفات المرورية والإشغالات بالشارع، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وقاد الحملة ميدانياً اللواء أحمد ثابت، رئيس الحي، بمشاركة تامر جورج، نائب رئيس الحي للقطاع الجنوبي، وأحمد عبد الهادي، مدير إشغالات القطاع، وبالتنسيق مع قوات المرور والسرفيس، وولاء محبوب مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على (4) مركبات "توكتوك" لسيرها عكس الاتجاه مما يهدد سلامة المواطنين، بالإضافة إلى مصادرة عدد (1) "تروسيكل" يتبع نباشي القمامة (الفريزة).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وأكد حي الهرم، أن الحملات الميدانية مستمرة على مدار الساعة لتحقيق الانضباط الكامل بكافة شوارع القطاع.