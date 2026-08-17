قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الظلام يضرب غرب ليبيا بعد انهيار شبكة الكهرباء
أيمن يونس: بلاش ننفخ حمزة عبد الكريم
هل تُغني الصدقة والصيام عن الصلاة الفائتة؟
سماع الشهود في محاكمة 42 متهما في قضية خلية داعش المرج.. اليوم
سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط
اندلاع حريق بمحلات أدوات مدرسية في قنا
استعرضوا بالموتوسيكلات وعرضوا حياة المواطنين للخطر.. الداخلية تضبط 12 قائد دراجة نارية في البحيرة
ترامب يعود إلى ملف سد النهضة.. أمريكا تعرض استئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا
ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأطراف الصناعية بالأزبكية.. ومصادرة 3150 قطعة
نائبة أمريكية سابقة تحذر: واشنطن تبحث استخدام السلاح النووي ضد إيران
في أول ظهور لها.. فتاة أرابيلا تكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة لمساعدة مصابي الانفجار
نائبة وزير الخارجية الهندي: مصر أم الدنيا.. وطبيعي استهل جولتي بالمنطقة من القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عزة محمود.. قصة نجاح استثنائية لسيدة هزمت الإعاقة بالإرادة والكتابة بأصابع القدم

عزة محمود.. هزمت الإعاقة وكتبت بأصابع قدميها وحصلت على بكالوريوس تجارة
عزة محمود.. هزمت الإعاقة وكتبت بأصابع قدميها وحصلت على بكالوريوس تجارة
قسم التوك شو

عرضت قناة القاهرة الثالثة بالتليفزيون المصري، حلقة جديدة من برنامج «هي والمستحيل»، استضافت خلالها الإعلامية إيمان تركي مقدمة البرنامج، عزة محمود، التي خاضت رحلة استثنائية في مواجهة الإعاقة، وحولت تحدياتها إلى دافع للنجاح والتميز.


وروت عزة محمود تفاصيل تجربتها، موضحة أنها تعاني إعاقة حركية في اليد والقدم، لكنها بدأت في سن الخامسة الاعتماد على قدميها في تيسير شؤون حياتها، ومن بينها الكتابة بأصابع القدم، بدعم وتشجيع كبير من والديها وشقيقها.


وأكدت أن والدتها أصرت على التحاقها بالتعليم، وبالفعل واصلت مسيرتها الدراسية حتى حصلت على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، موضحة أنها تبلغ من العمر 50 عامًا، ولم تلتحق بنظام الدمج التعليمي، لأنها قررت أن تجعل من إعاقتها طريقًا للإرادة والتحدي وإثبات الذات.


وتابعت أنها بعد تخرجها عام 1995، التحقت بالعمل في إحدى الوزارات ضمن نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعُينت أخصائي إحصاء أول بمركز المعلومات، ولم تكتفي بأداء مهامها الوظيفية، بل حرصت على تطوير نفسها وتقديم أفكار وحلول عملية داخل جهة عملها.


وأشارت إلى أنها صممت عددًا من البرامج الإلكترونية، من بينها برنامج لإدخال بيانات شؤون العاملين بالجهات التابعة للوزارة، وبرنامج آخر لإدخال بيانات المخازن واستخراج المعلومات والتقارير اللازمة، وهو ما أثار إعجاب زملائها الذين فوجئوا بقدراتها وإصرارها على الإنجاز.


وتابعت أنها تمتلك خبرة في مجال تصميم الفيديوهات الإعلانية، وحصلت على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL)، إلى جانب تجربتها في الكتابة والتأليف.

اسمع أصابع القدمين


وتحدثت عن كتابها «اسمع أصابع القدمين»، الذي تناولت خلاله جانبًا من حياتها ورحلتها مع الإعاقة، مؤكدة أنها انتهت من كتابته خلال ثلاثة أشهر فقط، وأنها كتبته باستخدام أصابع قدميها، موجهة من خلاله رسالة تقدير وامتنان إلى والديها، اللذين كان لهما الدور الأكبر في مسيرتها.


وكشفت عزة محمود كذلك عن عملها في مجال المساندة النفسية عبر أحد المواقع الإلكترونية، حيث تستقبل مشكلات المتابعين كتابة وتقدم لهم الدعم والحلول فور إرسال مشكلاتهم، وأن عددًا من الأشخاص الذين ساعدتهم فوجئوا بعد ذلك بأنها تعاني أيضًا من إعاقة في الكلام.

عزة محمود سيدة هزمت الإعاقة الإعاقة قصة نجاح اسمع أصابع القدمين المواقع الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

موعد حجز شقق الايجار التمليكي2026

لو عمرك أقل من 35.. الفئات المستحقة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي الجديد لـ183 يوم..ويكشف السبب

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

تنسيق 2026

الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

أسرة التجمع

اعترافات صادمة لـ قاتـ.ل أسرة التجمع.. خطط لمكان دفن الضحية وطلب منه 300 ألف جنيه قبل إطلاق النار.. خاص

ترشيحاتنا

الكلاب الخطرة

شروط واجب توافرها في الكلاب لاصطحابها بالأماكن العامة

النائبة سحر البزار

وكيل "خارجية النواب": لقاء الرئيس السيسي وكوشنر ترسيخ لدور مصر في الاستقرار الإقليمي والدولي

النائب محمد أبو النصر

برلماني: صندوق الاستثمار للمصانع المتعثرة دفعة قوية لإنقاذ الصناعة ويدعم تنافسية المنتج المصري

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد