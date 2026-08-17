عزة محمود.. قصة نجاح استثنائية لسيدة هزمت الإعاقة بالإرادة والكتابة بأصابع القدم

عرضت قناة القاهرة الثالثة بالتليفزيون المصري، حلقة جديدة من برنامج «هي والمستحيل»، استضافت خلالها الإعلامية إيمان تركي مقدمة البرنامج، عزة محمود، التي خاضت رحلة استثنائية في مواجهة الإعاقة، وحولت تحدياتها إلى دافع للنجاح والتميز.



وروت عزة محمود تفاصيل تجربتها، موضحة أنها تعاني إعاقة حركية في اليد والقدم، لكنها بدأت في سن الخامسة الاعتماد على قدميها في تيسير شؤون حياتها، ومن بينها الكتابة بأصابع القدم، بدعم وتشجيع كبير من والديها وشقيقها.



وأكدت أن والدتها أصرت على التحاقها بالتعليم، وبالفعل واصلت مسيرتها الدراسية حتى حصلت على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، موضحة أنها تبلغ من العمر 50 عامًا، ولم تلتحق بنظام الدمج التعليمي، لأنها قررت أن تجعل من إعاقتها طريقًا للإرادة والتحدي وإثبات الذات.



وتابعت أنها بعد تخرجها عام 1995، التحقت بالعمل في إحدى الوزارات ضمن نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعُينت أخصائي إحصاء أول بمركز المعلومات، ولم تكتفي بأداء مهامها الوظيفية، بل حرصت على تطوير نفسها وتقديم أفكار وحلول عملية داخل جهة عملها.



وأشارت إلى أنها صممت عددًا من البرامج الإلكترونية، من بينها برنامج لإدخال بيانات شؤون العاملين بالجهات التابعة للوزارة، وبرنامج آخر لإدخال بيانات المخازن واستخراج المعلومات والتقارير اللازمة، وهو ما أثار إعجاب زملائها الذين فوجئوا بقدراتها وإصرارها على الإنجاز.



وتابعت أنها تمتلك خبرة في مجال تصميم الفيديوهات الإعلانية، وحصلت على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL)، إلى جانب تجربتها في الكتابة والتأليف.

اسمع أصابع القدمين



وتحدثت عن كتابها «اسمع أصابع القدمين»، الذي تناولت خلاله جانبًا من حياتها ورحلتها مع الإعاقة، مؤكدة أنها انتهت من كتابته خلال ثلاثة أشهر فقط، وأنها كتبته باستخدام أصابع قدميها، موجهة من خلاله رسالة تقدير وامتنان إلى والديها، اللذين كان لهما الدور الأكبر في مسيرتها.



وكشفت عزة محمود كذلك عن عملها في مجال المساندة النفسية عبر أحد المواقع الإلكترونية، حيث تستقبل مشكلات المتابعين كتابة وتقدم لهم الدعم والحلول فور إرسال مشكلاتهم، وأن عددًا من الأشخاص الذين ساعدتهم فوجئوا بعد ذلك بأنها تعاني أيضًا من إعاقة في الكلام.