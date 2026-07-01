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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أحدث 5 سيارات فرنسية موديل 2026 في مصر

سيارات فرنسية
سيارات فرنسية
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أحدث 5 سيارات فرنسية موديل 2026 في مصر.

1- بيجو 3008 

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، يولد قوة حصانية تصل إلى 180 حصاناً وعزم دوران أقصى يبلغ 240 نيوتن/متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

تأتي السيارة بخلوص أرضي مناسب ومساحة داخلية مريحة، مع شاشة عرض بانورامية منحنية للمقصورة قياس 21 بوصة في أحدث أجيالها المطروحة، تبلغ سعة خزان الوقود حوالي 53 لتر، بينما تمنح الإطارات قياس 18 أو 19 بوصة السيارة ثبات ممتاز على الطرقات السريعة.

أما عن أسعار السيارة، فتاتي كالتالي : 

- الفئة الأولى بسعر 2,099,990 جنيه

- الفئة الثانية بسعر 2,399,990 جنيه

2- بيجو 5008 

تدار السيارة الـ SUV العائلية بمحرك 1600 سي سي تيربو مكون من 4 أسطوانات، يضخ قوة 180 حصانا وعزم دوران قوي يبلغ 300 نيوتن/متر، يتصل هذا المحرك بفتيس أوتوماتيكي من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود 6 لترات لكل 100 كم.

تمتاز السيارة بوجود 7 مقاعد على قاعدة عجلات طويلة تبلغ 2901 مم، ويبلغ الطول الإجمالي للهيكل 4791 مم، والارتفاع 1694 مم، مع خلوص أرضي مرتفع بمقدار 204 مم، وتبلغ سعة الشنطة الخلفية 348 لتر وترتفع إلى أكثر من 780 لتر عند طي مقاعد الصف الثالث.

أما عن أسعار السيارة، فتاتي كالتالي : ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏ 2,274,990 جنيه      

‏- الفئة الثانية بسعر ‏ 2,574,990 جنيه

3- بيجو 408 

تستمد سيارة الـ Fastback قوتها من محرك 1600 سي سي تيربو، قادر على إنتاج قوة إجمالية تبلغ 225 حصان وعزم دوران متميز يصل إلى 360 نيوتن/متر، تنتقل القوة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي كهربائي متطور من 8 سرعات ونظام دفع أمامي.

يبلغ الطول الكلي للهيكل الخارجي 4687 مم، والعرض 1859 مم، والارتفاع 1478 مم، وتستند إلى قاعدة عجلات بطول 2787 مم. توفر السيارة صندوق أمتعة واسع بسعة 536 لتر يتسع إلى 1611 لتر عند طي المقاعد، مع جنوط رياضية بمقاسات تتراوح بين 17 و19 بوصة. 

أما عن أسعار السيارة، فتاتي كالتالي : ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏ 1,889,990 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏ 2,199,990 جنيه

4- سيتروينC4 X 

تعتمد النسخة المجمعة محليا على محرك PureTech ثلاثي الأسطوانات (3 سلندر) سعة 1200 سي سي تيربو، يولد المحرك قوة 130 حصان وعزم دوران 230 نيوتن/متر، متصلا بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية.

تأتي الكروس-أوفر بطول إجمالي يبلغ 4600 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع عن الأرض بارتفاع كلي للمركبة 1525 مم، ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2670 مم، وتضم خزان وقود بسعة 44 لتر، وصندوق أمتعة خلفي واسع تبلغ سعته التخزينية 510 لترات.

أما عن أسعار السيارة، فتاتي كالتالي : ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏ 1,290,000 جنيه   

‏- الفئة الثانية بسعر ‏ 1,420,000 جنيه

5- رينو تاليانت 

تتوفر السيارة الاقتصادية بمحرك صغير تيربو مكون من 3 أسطوانات سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 100 حصان وعزم دوران 140 نيوتن/متر، يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT يضمن سلاسة الحركة، مع معدل استهلاك وقود منخفض جدا يبلغ 5.6 لتر لكل 100 كم.

تم تصميم هذه السيدان بطول يبلغ 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، وتأتي بقاعدة عجلات طولها 2649 مم وخلوص أرضي يبلغ 161 مم، وتتميز بشنطة خلفية هي الأكبر في فئتها السعرية بسعة 528 لتر وخزان وقود يسع 50 لتر.

أما عن أسعار السيارة، فتاتي كالتالي : ‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏ 755,000 جنيه     

‏- الفئة الثانية بسعر ‏ 815,000 جنيه

سوق السيارات المصري السيارات الكهربائية سيارات فرنسية بيجو 3008 بيجو 5008 بيجو 408 رينو تاليانت

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