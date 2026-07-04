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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رصد تحول بصري ثوري في مظهر الهواتف الذكية بعد ترقيتها إلى نظام "Android 17" الجديد

Android 17
Android 17
احمد الشريف

كشفت تجارب الاستخدام الموسعة عن قدرة الحزمة البرمجية المحدثة من جوجل على إعادة صياغة الهوية البصرية لشاشات المحمول بالكامل. 

وأفاد تقرير رصدي موسع نشره موقع "ميك يوز أوف" (MakeUseOf) العالمي لعام 2026، نجاح مراجعي السوفت وير في تغيير 3 إعدادات جوهرية خفية داخل نظام تشغيل "Android 17" المطور، مما أسفر عن منح الهواتف الذكية مظهراً أكثر جاذبية ونقاءً، صامتاً ومن قلب لوحة التحكم المصنعية دون الحاجة لتطبيقات طرف ثالث.

تفكيك التغييرات الواجهية الـ 3  

تستهدف الهندسة البصرية المحدثة لنظام أندرويد سحق الخطوط الجافة والتصميمات المكررة التي عانت منها الهواتف لسنوات.

وتمنح الميزات الجديدة لعام 2026 المستخدمين صلاحية كاملة لتنظيم لغة التصميم (Material You)، ومعايرة كثافة الألوان الفاخرة، وتخصيص دفق الأيقونات التعبيرية بنسبة توافق واجهي بلغت 100%، مما يتيح تسييل الرؤية البصرية بمرونة متناهية تنهي عهد العشوائية الواجهية على شاشات العرض.

بروتوكولات معالجة الرسوميات 

تمنح جوجل نظام التشغيل المحدث خطوط دفاع برمجية معاصرة وفائقة الذكاء لحماية القطع الفيزيائية بالتزامن مع تشغيل التأثيرات الحركية المعقدة. 

وحرص مهندسو الشفرات النواتية بوادي السيليكون على تهيئة خوارزميات تتولى أتمتة تصنيف أحمال كارت الشاشة في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي واللوحة الأم للمحمول من السخونة المفرطة اللحظية أثناء التنقل السريع، ويمنع النزيف الحراري لكيميائيات البطارية صامتاً.

اهتمام استشرافي دقيق 

تفتح المرونة العالية لواجهات أندرويد المستحدثة آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها قطاع الاتصالات وسوق المحمول في مصر لعام 2026. 

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن تبسيط المظهر الرقمي يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً يلائم متطلبات فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون إدارة مشاريعهم اليومية بقوة وثبات عتاد السوفت وير المستقر، لضمان إنتاجية معاصرة بسلاسة وبدون أي تعقيد.

Android 17 Android الهواتف الذكية

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