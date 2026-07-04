تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر .

1- إم جي G50 Plus

بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة 170 حصانًا وعزم دوران يبلغ 285 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض W-DCT من 7 سرعات مع نظام دفع أمامي.

أما عن سعر السيارة ، فتاتي بفئة Luxury بسعر 1.229.990 جنيه.

2- شيري تيجو 8

تعتمد شيري تيجو 8 على محرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 145 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 210 نيوتن متر، يتوفر بين 1750 و4000 دورة في الدقيقة، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض DCT من 6 سرعات، فيما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كم/س.

أما عن سعر السيارة، فتاتي بفئة السبعة مقاعد بسعر ‏1.120.000 جنيه.

3- ميتسوبيشي إكسباندر

تعتمد إكسباندر موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تنفس طبيعي بقوة 105 حصان وعزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، لتبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كم/س وفقًا للأرقام الرسمية.

أما عن سعر السيارة ، فتاتي ‏كالتالي :

- الفئة الأولي Midline بسعر ‏1.300.000 جنيه.

- الفئة الثانية Highline بسعر 1.390.000 جنيه.

- الفئة الثالثة Premium Line‏ ‏بسعر 1.475.000 جنيه.

4- جيتور X70

تعتمد جيتور X70 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DCT Wet من 6 سرعات.

أما عن سعر السيارة ، فتاتي ‏كالتالي : ‏

‏- الفئة الأولي ‏ Comfort‏ بسعر 1.095.000 جنيه‏.

‏- الفئة الثانية ‏ Luxury‏ بسعر 1.240.000 جنيه.

5- شيفروليه كابتيفا

تعتمد كابتيفا على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر (1500 سي سي)، يولد قوة 148 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 255 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

أما عن سعر السيارة، فتاتي بفئة السبعة مقاعد بسعر ‏1.300.000 جنيه.‏