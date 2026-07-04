قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليس لي حاجة في بطاقة التموين فهل يجوز إعطائها لآخر للاستفادة منها؟.. دار الإفتاء ترد
رسميا.. الأهلي السعودي يعلن رحيل رياض محرز
وزيرة الصحة الفرنسية تعلن تعافي أول مصاب بـ إيبولا في بلادها
المفاوضات مع إيران تتقدم.. ومحادثات الدوحة تدفع العلاقات نحو مسار إيجابي
بعد حذف محامين من بطاقات التموين.. عضو بالنقابة: نطالب بمراجعة قواعد الاستبعاد
لبنان: عودة 400 ألف نازح للجنوب.. والحكومة تستعد لإطلاق خطة الإعمار
إبراهيم حسن: إحنا مش شايفين ميسي عندنا محمد صلاح و26 ميسي
إبراهيم حسن: صلاح يلعب في أكثر من مركز مع حسام حسن.. وفتوح ومنعم صعب يلحقوا ماتش الأرجنتين
سفير إيران في الصين : بكين ستحصل على تسهيلات في مضيق هرمز
فيفا يدرس معاقبة حسام حسن بعد رفع علم فلسطين في كأس العالم 2026
لأول مرة منذ 75 عامًا.. الغاز الطبيعي يقترب من إزاحة النفط كأكبر مصدر أمريكي للطاقة
بسعة 10,800 مركبة.. الصين تدشن ‏أكبر ناقلة سيارات في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية نتعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر .

1- إم جي G50 Plus

بمحرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة 170 حصانًا وعزم دوران يبلغ 285 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مزدوج القابض W-DCT من 7 سرعات مع نظام دفع أمامي.

أما عن سعر السيارة ، فتاتي بفئة Luxury بسعر 1.229.990 جنيه.

2- شيري تيجو 8

تعتمد شيري تيجو 8 على محرك تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 145 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 210 نيوتن متر، يتوفر بين 1750 و4000 دورة في الدقيقة، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج القابض DCT من 6 سرعات، فيما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر، وتصل السرعة القصوى إلى 190 كم/س.

أما عن سعر السيارة، فتاتي بفئة السبعة مقاعد بسعر ‏1.120.000 جنيه.

3- ميتسوبيشي إكسباندر

تعتمد إكسباندر موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تنفس طبيعي بقوة 105 حصان وعزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات، لتبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كم/س وفقًا للأرقام الرسمية.

أما عن سعر السيارة ، فتاتي ‏كالتالي : 

- الفئة الأولي Midline بسعر ‏1.300.000 جنيه.

- الفئة الثانية Highline بسعر 1.390.000 جنيه.

- الفئة الثالثة Premium Line‏ ‏بسعر 1.475.000 جنيه.

4- جيتور X70

تعتمد جيتور X70 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم 230 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DCT Wet من 6 سرعات.

أما عن سعر السيارة ، فتاتي ‏كالتالي : ‏

‏- الفئة الأولي ‏ Comfort‏ بسعر 1.095.000 جنيه‏.

‏- الفئة الثانية ‏ Luxury‏ بسعر 1.240.000 جنيه.

5- شيفروليه كابتيفا

تعتمد كابتيفا على محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر (1500 سي سي)، يولد قوة 148 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 255 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

أما عن سعر السيارة، فتاتي بفئة السبعة مقاعد بسعر ‏1.300.000 جنيه.‏

سوق السيارات المصري السيارات الكهربائية سيارات 7 راكب إم جي G50 Plus شيري تيجو 8 ميتسوبيشي إكسباندر جيتور x70 شيفروليه كابتيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

العميد حسام حسن

غضب إسرائيلي بعد إهداء حسام حسن فوز منتخب مصر للشعب الفلسطيني

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

إبراهيموفيتش

تعليق مؤثر من إبراهيموفيتش على بكاء محمد صلاح أمس

ترشيحاتنا

حفل رامي صبري وبهاء سلطان

رامي صبري وبهاء سلطان يجتمعان في حفل غنائي بأبوظبي اليوم

آيات أباظة

آيات أباظة تحتفل بتأهل مصر إلى دور الـ16: فرحة المنتخب خلتني أنسى كل التعب

أيسل رمزي

بعد تألقها في كلهم بيحبوا مودي.. أيسل رمزي تواصل النجاح في قلب شمس

بالصور

تعرف على أرخص 5 سيارات 7 راكب في مصر

سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب
سيارات 7 راكب

أمراض القلب تنتظر متبعي هذا النظام الغذائي .. دراسة تحذر

مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة
مخاطر النظام الغذائي غير الصحي والسمنة

نصائح لتقليل لدغات الحشرات لأصحاب البشرة الحساسة

كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟
كيف تحمي البشرة الحساسة من لدغات الحشرات؟

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المشمش يوميا؟

فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش
فوائد صحية مذهلة لتناول المشمش

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد