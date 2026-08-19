قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تستفيد من خدمات مصر الرقمية؟ .. رابط التسجيل والخطوات
رئيس الوزراء العراقي: إيران دعمتنا خلال حربنا ضد داعش قبل 10 سنوات
بمشاركة 80 موظفًا.. النيابة الإدارية تنظّم ورشتي عمل حول الذكاء الاصطناعي التوليدي
صدمة لعشاقها.. بورش تودع أهم سياراتها الكهربائية قريبا
عمرو دياب يُحافظ على الصدارة.. «لولا البنات» تتصدّر و8 أغنيات لـ«حبيتك» تنافس
قرار صادم ضد مجالس إدارات كبار الأندية السعودية
عاجل.. تشكيل برشلونة أمام الأهلي بنهائي كأس خوان جامبر| موقف حمزة عبدالكريم
ما حكم إظهار الرقبة من الحجاب في صيحات الموضة؟.. أمين الإفتاء يوضح
بريطانيا تضيف 7 أفراد وكيانات على صلة بإيران إلى قائمة العقوبات
زامير: لن نسمح لقوات معادية بالتموضع عند حدودنا ونعرف كيف نستخدم القوة بشكل دقيق
وزير الخارجية: أمننا المائي ومصالحنا خط أحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم إظهار الرقبة من الحجاب في صيحات الموضة؟.. أمين الإفتاء يوضح

الحجاب الشرعي
الحجاب الشرعي
أحمد سعيد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى الفتيات حول حكم إظهار جزء من الرقبة مع ارتداء الحجاب وفقًا لصيحات الموضة الحديثة، موضحًا الحكم الشرعي في هذه المسألة.

حكم إظهار جزء من الرقبة مع ارتداء الحجاب

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الحجاب المقصود به شرعًا هو تغطية جميع مواضع الزينة، بما في ذلك الرقبة، مشيرًا إلى أن إظهار أي جزء منها يجعل الحجاب غير مكتمل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بعض طرق لفّ الطرحة المنتشرة حاليًا قد تُظهر أجزاء من الرقبة، وهو ما يخرج بالحجاب عن صورته الشرعية الكاملة، مؤكدًا أن ذلك يُعد حجابًا ناقصًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، بما يفيد وجوب الستر التام لمنطقة الصدر والرقبة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الانسياق وراء الموضة لا ينبغي أن يكون على حساب الضوابط الشرعية، لافتًا إلى أن الأناقة الحقيقية لا تعني إظهار ما يجب ستره، بل تتحقق أولًا بالالتزام بالحجاب الصحيح، ثم يمكن بعد ذلك التنويع في الشكل بما لا يخالف الأصل.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحجاب في جوهره تكريم للمرأة وصون لها، وليس تضييقًا عليها، مشيرًا إلى أن كلما كانت المرأة أكثر حرصًا على الستر، كان ذلك أدعى لحفظ كرامتها ومكانتها، داعيًا الفتيات إلى التمسك بالحجاب الكامل وعدم التأثر بالصيحات المخالفة لأحكام الشرع.

حكم إظهار جزء من الرقبة مع ارتداء الحجاب إظهار جزء من الرقبة مع ارتداء الحجاب الحجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء حكم إظهار جزء من الرقبة مع ارتداء الحجاب وفقًا لصيحات الموضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

ترشيحاتنا

الصداع

علاج الصداع والقولون.. زيت رخيص يمتلك فوائد مذهلة

المناعة

موجود في كل بيت.. طعام غير متوقع يقوي المناعة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم دليل إصابتك بمرض خطير.. علاقة غير متوقعة بين التكييف والجيوب الأنفية

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد