بنجلاديش تدين الهجوم بمسيرة على محطة كهرباء في المدينة المنورة

أدانت بنجلاديش بشدة اليوم الأحد الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة الأسبوع الماضي على محطة توليد كهرباء في مدينة المدينة المنورة السعودية، والذي نُسب إلى ميليشيا الحوثي.

وقالت وزارة الخارجية البنجلاديشية في بيان لها إن "الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية الحيوية التي تخدم المسجد النبوي هو اعتداء غير مقبول على حرمة أقدس المواقع الإسلامية".

وألقى البيان باللوم على الحوثيين في الهجوم، وقال إن بنجلاديش تقف متضامنة تماماً مع المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أمنها وسيادتها.

وقالت الدولة الواقعة في جنوب آسيا إنها "ترفض بشدة أي عمل عدواني يضر بالسلام والاستقرار الإقليميين".

في الأسبوع الماضي، اتهم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الحوثيين بتنفيذ هجوم بطائرة مسيرة يوم الثلاثاء على محطة توزيع الكهرباء في المدينة المقدسة.

يزود ​​هذا المرفق المسجد النبوي في المدينة المنورة بالطاقة. وأضاف البيان أن الهجوم تسبب في خروج محول كهربائي واحد عن الخدمة، لكنه لم يؤثر على شبكة الكهرباء العامة.