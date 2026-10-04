باكستان: مقتل 8 إرهابيين خلال عمليات أمنية في إقليم "خيبر بختونخوا" الحدودي

أعلنت سلطات الأمن في باكستان اليوم / الأحد / تصفية 8 إرهابيين خلال عمليات أمنية في إقليم "خيبر بختونخوا" الحدودي.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، في نشرتها الإنجليزية، أن القوات نفذت عملية أمنية في منطقة "دار إسماعيل خان" وفق معلومات استخباراتية أفادت بوجود إرهابيين في المنطقة، موضحة أن ثلاثة قياديين بارزين لقوا مصرعهم في الاشتبكات مع قوات الأمني.

تأتي تلك التطورات بعد يوم من إعلان السلطات الباكستانية نجاحها في قتل 11 مسلحا مدعوما من جهات خارجية في عمليات أمنية بإقليمي "خيبر بوختنخوا" و"بلوشستان".

يشار إلى أن باكستان شهدت تصاعدا كبيرا في الهجمات الإرهابية عبر الحدود وخاصة في إقليمي "خيبر بوختنخوا" و"بلوشستان" الحدوديين، وتشير جماعات بحثية مستقلة إلى أن الجماعات المسلحة شنت خلال سبتمبر الماضي عددا قياسيا من الهجمات خلال شهر واحد في باكستان.