من الساحل إلى مهرجان جرش وبيروت.. خريطة حفلات نجوم الغناء في يوليو 2026 |تقرير

يشهد شهر يوليو 2026 إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية التي يحييها عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الصيف، حيث يلتقي الفنانون بجمهورهم في القاهرة والساحل الشمالي، إلى جانب عدد من المهرجانات والحفلات الكبرى في لبنان والأردن والسعودية والإمارات.

ويشارك في حفلات الشهر عدد من أبرز نجوم الغناء، من بينهم علي الحجار، ورامي صبري، ومحمد حماقي، وتامر عاشور، وأصالة نصري، وإليسا، وجورج وسوف، إلى جانب عدد كبير من نجوم الطرب والغناء، وذلك من خلال حفلات تقام ضمن فعاليات مهرجان جرش، ومهرجان أعياد بيروت، بالإضافة إلى عدد من الحفلات الصيفية التي تستضيفها مدن الساحل الشمالي وعدة عواصم عربية.

حفل علي الحجار

ويحيي الفنان علي الحجار غدا الأحد الموافق 5 يوليو حفله الشهير «100 سنة غنا» على مسرح دار الأوبرا المصرية، في ليلة طربية تستعيد ملامح الأغنية المصرية الأصيلة.

حفل رامي صبري

وفي 9 يوليو، يلتقي الجمهور مع الفنان رامي صبري في حفل غنائي يقام بمراسي في الساحل الشمالي، بينما يشهد المسرح الروماني ليلة موسيقى إلكترونية يحييها عدد من أبرز نجوم الـDJ العالميين.

حفل نجوم التسعينات

أما 10 يوليو، فيستضيف المسرح الروماني بالساحل الشمالي ليلة غنائية مميزة تجمع نجوم التسعينات، وعلى رأسهم محمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس وحسام حسني.

حفل أصالة نصري فى عمان

وفي الأردن، تحيي النجمة أصالة نصري حفلًا غنائيًا في العاصمة عمان يوم 10 يوليو، بينما يجتمع في اليوم التالي كل من هيفاء وهبي ومحمد فضل شاكر في حفل آخر بنفس المكان.

وتنطلق فعاليات مهرجان أعياد بيروت يوم 16 يوليو بحفل افتتاح تحييه الفنانة عبير نعمة، ضمن سلسلة حفلات تمتد طوال الشهر في العاصمة اللبنانية.

حفل محمد حماقى وتامر عاشور

وفي 17 يوليو، يلتقي الجمهور مع الفنان محمد حماقي في حفل ضخم يقام في جدة.

بينما يحيي الفنان تامر عاشور في اليوم نفسه حفلاً غنائيًا بالساحل الشمالي.

حفل الشامي ومحمد فضل شاكر

ويحيي أيضا الشامي ومحمد فضل شاكر يوم 17 يوليو حفل غنائي فى المسرح الروماني في الليلة ذاتها حفلًا يجمع الفنان الشامي مع محمد فضل شاكر، في ليلة شبابية متنوعة.

حفل مدحت صالح

وفي 21 يوليو، يحيي الفنان مدحت صالح حفلًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الموسيقار عمرو سليم.

حفلات الراب

وتتواصل الفعاليات يوم 23 يوليو مع ليلة راب من غناء مروان بابلو وليجي-سي، ضمن مهرجان بورتو جولف العلمين.

حفلات مهرجان جرش

وفي اليوم نفسه أيضا ، تنطلق فعاليات مهرجان جرش بحفل افتتاح ضخم تحييه الفنانة ماجدة الرومي.

وتتوالى حفلات مهرجان جرش خلال الأيام التالية، حيث يحيي جورج وسوف حفلًا في 25 يوليو، يليه الفنان أحمد سعد في 26 يوليو، ثم مروان أنور في 29 يوليو، وتختتم إليسا حفلات المهرجان يوم 30 يوليو.

مهرجان أعياد بيروت

كما يستكمل مهرجان أعياد بيروت فعالياته بحفلات لكل من جوزيف عطية في 24 يوليو، ومروان خوري في 26 يوليو، قبل أن تختتم إليسا فعالياته يوم 28 يوليو.

حفلات يوم 31 يوليو

ويُختتم شهر يوليو بحفلات قوية في 31 يوليو، أبرزها حفل يجمع رضا البحراوي وأحمد شيبة ورحمة محسن في الساحل الشمالي، إلى جانب حفل فريق شارموفرز في رأس الحكمة.