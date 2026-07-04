القناة 15 الإسرائيلية: ترامب طلب من نتنياهو تجنب التصعيد في لبنان

كشفت القناة 15 الإسرائيلية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجنب أي خطوات من شأنها تفجير الأوضاع في لبنان؛ في ظل تصاعد التوتر على الحدود الشمالية لإسرائيل واستمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع انزلاق المنطقة نحو مواجهة عسكرية واسعة.

وبحسب ما أوردته القناة، جاء الطلب الأمريكي خلال اتصالات جرت بين الجانبين، حيث شدد ترامب على أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وعدم اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى توسيع دائرة المواجهة في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات أمنية وسياسية متداخلة.

وأفادت القناة بأن الإدارة الأمريكية تنظر بقلق إلى أي تصعيد محتمل على الجبهة اللبنانية، في ظل ما قد يترتب عليه من تداعيات إقليمية تتجاوز حدود الصراع، وهو ما دفع واشنطن إلى تكثيف اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين لتشجيع تبني خيارات تساهم في احتواء التوتر وإعطاء الأولوية للمسارات السياسية والدبلوماسية.

ويأتي هذا التطور، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتثبيت الهدوء على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث تبذل عدة أطراف إقليمية ودولية مساعي لمنع انهيار التفاهمات القائمة، وسط تحذيرات متكررة من أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى اندلاع مواجهة واسعة النطاق يصعب احتواؤها.

وتحظى الساحة اللبنانية باهتمام خاص من جانب واشنطن، التي تؤكد باستمرار دعمها لأمن إسرائيل، وفي الوقت نفسه تشدد على ضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى توسيع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل استمرار التوترات في أكثر من جبهة إقليمية.

وتعكس الرسائل المنسوبة لترامب، رغبة أمريكية في الإبقاء على الجبهة اللبنانية خارج دائرة التصعيد، بما يتيح استمرار الجهود السياسية الرامية إلى معالجة الملفات الأمنية عبر القنوات الدبلوماسية، ويحد من احتمالات انزلاق المنطقة إلى صراع متعدد الجبهات.

ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ما أوردته القناة 15 حتى الآن، كما لم تتوافر تفاصيل إضافية حول طبيعة المحادثات أو التوقيت الذي جرت فيه.