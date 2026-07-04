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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إنجاز وطني جديد.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بافتتاح الأوكتاجون

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
عبد الرحمن محمد

تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة المصرية الباسلة، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية (الأوكتاجون)، الذي يمثل إنجازًا وطنيًّا جديدًا، يجسد ما تشهده الدولة المصرية من تطور في بناء مؤسساتها وتعزيز قدراتها الاستراتيجية.

وقال وزير الأوقاف، في بيان، إن افتتاح هذا الصرح الوطني؛ يأتي امتدادًا لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، ويعكس رؤية الدولة في ترسيخ مقومات القوة الشاملة، وتعزيز قدرتها على حماية أمنها القومي، وصون مقدراتها، واستشراف المستقبل بمنهج يقوم على التخطيط العلمي والإعداد المحكم.

مسيرة بناء الدولة الحديثة

وتابع وزير الأوقاف: وما أجمل أن يتزامن هذا الإنجاز مع الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، التي استعادت بها مصر إرادتها الوطنية، وانطلقت منها مسيرة بناء الدولة الحديثة، تحقيقًا لارتباط الرؤية السياسية بالإنجاز الوطني والإرادة الشعبية في حاضنة وطنية جامعة بين العلم والإيمان والوطنية.

واختتم البيان: حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا، وبارك جهود أبنائها المخلصين في جميع مؤسسات الدولة، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأيدها بمزيد من التقدم والازدهار.

وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر القيادة الاستراتيجية العاصمة الجديدة الأوكتاجون

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