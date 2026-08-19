المخرج كريم الشناوي يُعلن انتحال شخصيته بحساب مزيف

كشف المخرج كريم الشناوى، عن تعرضه لانتحال شخصية من جانب شخص مجهول، للتواصل مع عدد من الأشخاص والجهات.

وكتب كريم الشناوى عبر انستجرام: "بيان وتحذير هام من انتحال شخصية، فوجئت مؤخراً بقيام شخص مجهول بانتحال شخصيتى، مستخدماً اسمى وصورتى الشخصية عبر بريد إلكترونى مزيف باسم «كريم الشناوي»، ويقوم بالتواصل مع أشخاص وجهات مختلفة، ويطلب منهم إجراء مكالمات فيديو عبر تطبيق «جوجل ميت».

وأضاف: «وعليه، أؤكد الآتى: أولاً: أنفى نفياً قاطعاً أى صلة لى بهذا البريد الإلكترونى أو بأى تواصل يتم من خلاله، ولم أقم بإجراء أو طلب أى مكالمات عبر “جوجل ميت» مع أى جهة أو شخص بهذه الطريقة".

تابع: «ثانياً: أهيب بكل من تم التواصل معه من خلال هذا البريد المزيف سرعة التواصل معى شخصياً عبر حساباتى الرسمية الموثقة، أو التوجه لجهات التحقيق المختصة، حيث إننى بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنتحل».