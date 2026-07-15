كريم الشناوي يكشف كواليس اختيار أمينة خليل في «خلي بالك من زيزي»: مخاطرة والجمهور كان ممكن يرفضها

كشف المخرج كريم الشناوي كواليس اختيار الفنانة أمينة خليل لبطولة مسلسل «خلي بالك من زيزي»، مؤكداً أن تقديم الشخصية كان يحمل مخاطرة كبيرة، خاصة أن الجمهور قد يحكم عليها من انطباعه الأول.

وقال "الشناوي"، خلال استضافته في بودكاست «السيناريست» مع وائل حمدي، إن صناع العمل كانوا يدركون أن الجمهور قد يرى الشخصية في البداية «صوتها عالٍ ومزعجة»، دون أن يعرف الأسباب وراء تصرفاتها، وهو ما جعلها في مواجهة مباشرة مع أحكام المشاهدين.

وأوضح أن هذا كان جزءا أساسياً من فكرة المسلسل، مضيفاً : “كان هدفنا إن الناس تشوف طبقات الشخصية وهي بتتكشف بالتراكم، مش من أول لحظة».

وأشاد كريم الشناوي بأداء أمينة خليل، مؤكدًا أنها تمتلك شجاعة كبيرة في خوض التجارب المختلفة، وقال: عشان كده بحب أمينة، لأنها بتعرف تغامر معانا، وبتبقى مخلصة للشخصية، مش مخلصة لمشروع النجمة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن نجاح أي عمل فني لا يعتمد فقط على السيناريست أو المخرج، بل يحتاج إلى فريق يؤمن بالفكرة ويعمل بتناغم، مشيراً إلى أن العلاقة المتماسكة بين صناع العمل كانت أحد أسباب نجاح «خلي بالك من زيزي».