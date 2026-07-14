قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوي صفارات الإنذار في البحرين والسلطات تتابع تطورات الموقف
في اتصال هاتفي.. ترامب يطالب نتنياهو بسحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان
قبل قمة المونديال.. إسبانيا تتفوق تاريخيًا على فرنسا في المواجهات المباشرة
رئيس وزراء باكستان يدين هجمات الحوثيين ضد السعودية ويؤكد دعم بلاده التام لها
التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وإسبانيا فى كأس العالم
الخرباوي: على مصطفى كامل كتابة بيان اعتذار رسمي يليق بمكانة أهالي الشرقية
مصطفى كامل يعتذر لأهالي الشرقية: عندي حالة فزع وذهول وبكلم نفسي بقالي يومين
للحكومي والخاص.. موعد إجازة 23 يوليو بعد قرار رئيس الوزراء
الإفتاء: غدا الأربعاء أول أيام شهر صفر 1448هـ بعد ثبوت رؤية الهلال
أحمد موسى: رئيس الوزراء وجه بإعداد برنامج وطني لاستقرار أسعار السلع لتخفيف الأعباء
في حوار نادر وجريء مع وكالة نوفا.. سفيرة فلسطين بروما تطيح بالسردية الإسرائيلية
وزير دفاع الاحتلال: دمار غزة سياسة مدروسة يمنحني شعورا جيدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الدقهلية يكلف لجنة فنية للمعاينة الميدانية للمشروعات الاستثمارية بالسنبلاوين وبني عبيد

معاينة مشروعات
معاينة مشروعات
همت الحسينى

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتشكيل لجنة فنية برئاسة المحاسب عصام حجاج، استشاري الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، وعضوية ممثلي الجهات المختصة، وهي: الزراعة، والطب البيطري، والتموين، والطرق، والبيئة، والشئون الهندسية، والتخطيط العمراني، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، والاستثمار، والأسواق، والتعاون الزراعي، والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى نواب رؤساء مركزي مدن السنبلاوين وبني عبيد، وذلك للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ أن المشروعات المزمع تنفيذها في المواقع التي تم معاينتها تنقسم إلى نوعين رئيسيين:
أولاً: مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، وتشمل: ثلاجات حفظ الخضروات والفواكه والدواجن واللحوم، ومزارع تربية الدواجن والأرانب، ومزارع تربية وتسمين الماشية، ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية، ومصانع تجهيز وإنتاج العصائر والمواد الغذائية، ومصانع تدوير المخلفات الزراعية، وأسواق الماشية، ومستودعات البوتاجاز.

ثانيًا: مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية، وتشمل: محطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.

وشدد  مرزوق على ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، من خلال إنشاء منشآت صناعية واستثمارية تلبي احتياجات السوق المصرية.

وأكد المحافظ أن الدقهلية تعد من المحافظات الكبرى التي تتمتع بموقع جغرافي متميز، وتضم عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال ذوي الخبرات الواسعة في مجالات الصناعة والأعمال، والقادرين على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبرى، فضلًا عن تمتعها بأيدي عاملة وفيرة ومدربة، وخبرات متنوعة تحقق متطلبات المستثمرين واحتياجاتهم.

ومن جانبه، أوضح المحاسب عصام حجاج، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ١٩١٩ لسنة ٢٠١٦، حيث قامت اللجان المشكلة برئاسته، وبحضور مسئولي الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة، بالمرور والمعاينة الميدانية للمواقع المقترحة للمشروعات بنطاق مركزي السنبلاوين وبني عبيد.

وأضاف أنه سيتم رفع نتائج المعاينة إلى اللجنة الدائمة المشكلة بقرار السيد المحافظ، برئاسة نائب المحافظ، ومن ثم إلى اللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ، تمهيدًا للموافقة على إقامة تلك المشروعات، التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بالمحافظة.

الدقهلية محافظه مشروعات بنى عبيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

سعر الدولار

ارتفاع مفاجيء الدولار يقترب من 51 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

الدكتورة حنان الشاذلي

تأهيل المقبلين على الزواج.. استشاري نفسي: فهم الذات هو المدخل الحقيقي لفهم شريك الحياة

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يحذر الشباب: لا قبول للعمل الصالح إلا بطاعة الوالدين

أذكار المساء

أذكار المساء والتحصين من كل مكروه.. كلمات نبوية تزيل عنك هم الدنيا وتمنع كل مكروه

بالصور

الذكاء الاصطناعي يكشف عن آفات خفية في المخ لمرضى التصلب المتعدد.. غير مرئية

الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ
الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ
الذكاء الاصطناعي يكشف آفات خفية في الدماغ

اختبار بسيط باللعاب يُحدث ثورة في تشخيص بطانة الرحم المهاجرة

اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة
اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة
اختبار اللعاب لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة

سوزان نجم الدين: الحب حياة.. وثقة الناس أغلى من أي نجاح

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

هل المايونيز مضر بالصحة؟.. أحذر تناوله في هذه الحالات

هل المايونيز مضر بالصحة؟
هل المايونيز مضر بالصحة؟
هل المايونيز مضر بالصحة؟

فيديو

وقف محامية بسوهاج

وقف محامية بسبب الحجاب؟.. القصة الكاملة لأزمة محامية سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

المزيد