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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات يشهدان احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو بالديوان العام

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى
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شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والسفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، نظمها مركز إعلام الدقهلية التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، بالتعاون مع محافظة الدقهلية، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حسين مغربي، نائب المحافظ، والعميد الهيثم عواد، المستشار العسكري للمحافظة.

شارك في الاحتفالية اللواء تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة، واللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك سابقًا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والإعلاميين، والشباب.

وأعرب “مرزوق” عن سعادته وتقديره بهذه المناسبة الوطنية، قائلًا: "أقف في هذا الحفل الوطني لأستحضر بكل إجلال وتقدير ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، تلك الملحمة الوطنية الفريدة التي سطرها شعب عظيم، ولبى نداء الضمير والوطن، ويرد على دعاة التفرقة والتطرف بكل وضوح: لا للاستبداد ولا للإرهاب، نعم للدولة المدنية الحديثة".

وأضاف: "لقد كانت تلك اللحظة التاريخية الفاصلة محطة ميلاد جديد لمصر، حيث انتفض الملايين بوعي نادر، ليستردوا هويتهم المصرية الأصيلة من عبث العابثين، ويُجدّدوا شباب الوطن وعزيمته، في أروع صور التلاحم بين شعب أبيٍّ وقواته المسلحة الباسلة، التي كانت ولا تزال الدرع الحصين والسيف القاطع لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذا البلد أو النيل من مقدساته".

وأكد المحافظ أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، بعدما عبّر الشعب المصري بإرادته الحرة عن تمسكه بهويته الوطنية ودولته الحديثة، مشيرًا إلى أن ما تشهده مصر اليوم من مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة هو امتداد لنتائج هذه الثورة، التي أعادت بناء مؤسسات الدولة ورسخت دعائم الأمن والاستقرار.

وشدد "مرزوق" على أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب المزيد من العمل والإنتاج وتعزيز روح المشاركة المجتمعية، بما يسهم في بناء الجمهورية الجديدة، وإننا اليوم، ندرك يقينًا أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد ردة فعل، بل كانت نقطة انطلاق حقيقية نحو نهضة تنموية شاملة لا نظير لها.

وتابع: “ما نشهده من مشروعات قومية عملاقة في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع حياة كريمة، وحماية اجتماعية غير مسبوقة ليس سوى الامتداد الطبيعي لتلك الثورة المباركة، وثمرة الرؤية الاستراتيجية الثاقبة  للرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة”.

من جانبه، أكد السفير علاء يوسف أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول كبرى في تاريخ الدولة المصرية، حيث نجح الشعب في الحفاظ على هويته الوطنية واستعادة مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن الهيئة تضطلع بدور محوري في نشر الوعي وتعزيز الثقافة الوطنية، والتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، عبر التواصل المستدام مع مختلف فئات المجتمع.

وشدد على أن الإعلام المهني المسئول لا يقتصر دوره على رصد القضايا وتغطيتها، بل يمتد ليصبح شريكًا فاعلًا في تغيير الصور النمطية السلبية، وفتح مساحات للحوار الإنساني الواعي، بما يسهم في مواجهة الوصم والتمييز، وتعزيز ثقافة الاحترام والتقبل داخل المجتمع.

وأكد اللواء تامر شمس الدين، مدير الإعلام الداخلي بالهيئة، حرص القطاع على تنظيم الفعاليات والندوات التوعوية في مختلف المحافظات، بهدف ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز الحوار المجتمعي، وأن الإعلام التوعوي يمثل شريكًا رئيسيًا في دعم جهود الدولة وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية، وأكد أن ثورة 30 يونيو تمثل محطة وطنية فارقة في تاريخ مصر، وما حققته من استعادة لمسار الدولة الوطنية، وترسيخ لمبادئ الاستقرار والتنمية، وتعزيز قيم الانتماء والوعي الوطني.

وألقى اللواء راضي عبد المعطي كلمة أكد فيها أن الدولة المصرية تصدت للإرهاب وحاربته نيابة عن العالم بأسره، وتكبدت أثمانًا غالية في سبيل الحفاظ على الأمن القومي، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الوطن والاعتزاز بالانتماء المصري، والوعي بمؤامرات الجماعات الإرهابية والأفكار المغرضة.

وأوضحت الدكتورة مايسة المنشاوي، مدير مركز إعلام الدقهلية، أن تنظيم هذه الاحتفالية يأتي في إطار الدور التوعوي للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع محافظة الدقهلية، لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، خاصة بين الشباب.

تضمن برنامج الاحتفالية كلمات توعوية، وفقرات فنية وطنية وثقافية، تناولت أهمية ثورة 30 يونيو في الحفاظ على الدولة المصرية، واستعراض ما تحقق من إنجازات تنموية في مختلف القطاعات.

وكان محافظ الدقهلية قد استقبل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والوفد المرافق له بمكتبه، واختُتِمت الاحتفالية بالتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، وتجديد العهد على العمل من أجل رفعة الوطن، في أجواء وطنية عكست روح الانتماء والفخر بما تحقق من إنجازات في ظل الجمهورية الجديدة.

الدقهليه محافظه احتفالية 30يونيه

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