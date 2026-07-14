النائب لطفي شحاتة منتقدا نقيب الموسيقيين: الشرقية أنجبت رموزا فنية وعلمية ساهمت في بناء الوطن

انتقد النائب لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، التصريحات المسيئة التي صدرت مؤخراً عن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في حق أهالي محافظة الشرقية.

وأكد شحاتة، في تصريحات له على هامش الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة، وتسيء إلى نسيج المجتمع المصري، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية من المحافظات العريقة التي أنجبت رموزاً وطنية وفنية وعلمية ساهمت في بناء الوطن.

التحدث بمسئولية واحترام لجميع أبناء الشعب المصري

وقال وكيل لجنة التعليم إن منصب نقيب الموسيقيين له مكانته وقيمته، ويتطلب التحدث بمسئولية واحترام لجميع أبناء الشعب المصري دون تمييز أو إساءة.

وطالب النائب لطفي شحاتة بالاعتذار الرسمي لأهالي الشرقية، ومحاسبة كل من يتطاول على أي فئة من فئات المجتمع.